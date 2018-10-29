«Росводоканал Барнаул» модернизировал очистные сооружения канализации

Решетки и песколовки — часть этапа механической очистки сточных вод. На решетках задерживается крупный мусор, после чего стоки попадают в песколовки, где из них удаляются частицы песка. Из-за износа оборудования и самих конструкций возникла потребность в модернизации.
Сейчас на объекте установлены два вида решеток. Первые — для удаления мусора размером больше 20 мм. Вторые — ступенчатые с прозором 5 мм, позволяющие более тщательно проводить очистку стоков.
В песколовках заменены железобетонные конструкции, установлены новые системы гидросмыва и запорная арматура, выполненные из высококачественных коррозионностойких материалов.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:
«В настоящее время законодательством предъявляются высокие требования по качеству очистки сточных вод и снижению экологического воздействия на водоисточники. Проект по модернизации ОСК № 2 решает поставленные задачи. Отмечу, что это второй подобный проект для предприятия. В 2014 году была завершена модернизация песколовок и здания решеток на ОСК № 1».