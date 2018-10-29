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«Росводоканал Барнаул» модернизировал очистные сооружения канализации

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул» завершил проект по модернизации оборудования песколовок и здания решеток на очистных сооружениях канализации (ОСК) № 2. Стоимость проекта превышает 89 млн рублей.

«Росводоканал Барнаул» модернизировал очистные сооружения канализации
«Росводоканал Барнаул» модернизировал очистные сооружения канализации
архив компании «Росводоканал Барнаул»

Решетки и песколовки — часть этапа механической очистки сточных вод. На решетках задерживается крупный мусор, после чего стоки попадают в песколовки, где из них удаляются частицы песка. Из-за износа оборудования и самих конструкций возникла потребность в модернизации.

Сейчас на объекте установлены два вида решеток. Первые — для удаления мусора размером больше 20 мм. Вторые — ступенчатые с прозором 5 мм, позволяющие более тщательно проводить очистку стоков.

В песколовках заменены железобетонные конструкции, установлены новые системы гидросмыва и запорная арматура, выполненные из высококачественных коррозионностойких материалов.

Дмитрий Масловский,
генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

«В настоящее время законодательством предъявляются высокие требования по качеству очистки сточных вод и снижению экологического воздействия на водоисточники. Проект по модернизации ОСК № 2 решает поставленные задачи. Отмечу, что это второй подобный проект для предприятия. В 2014 году была завершена модернизация песколовок и здания решеток на ОСК № 1».

  • Новости компаний

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