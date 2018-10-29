«Росводоканал Барнаул» модернизировал очистные сооружения канализации

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул» завершил проект по модернизации оборудования песколовок и здания решеток на очистных сооружениях канализации (ОСК) № 2. Стоимость проекта превышает 89 млн рублей.

Решетки и песколовки — часть этапа механической очистки сточных вод. На решетках задерживается крупный мусор, после чего стоки попадают в песколовки, где из них удаляются частицы песка. Из-за износа оборудования и самих конструкций возникла потребность в модернизации.

Сейчас на объекте установлены два вида решеток. Первые — для удаления мусора размером больше 20 мм. Вторые — ступенчатые с прозором 5 мм, позволяющие более тщательно проводить очистку стоков.

В песколовках заменены железобетонные конструкции, установлены новые системы гидросмыва и запорная арматура, выполненные из высококачественных коррозионностойких материалов.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»: