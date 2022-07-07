7 июля
﻿
Потребитель

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам о способах оплаты услуг «водоснабжение» и «водоотведение»

«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города и пригорода, что коммунальные услуги нужно оплачивать до 10 числа каждого месяца. Предприятие предлагает своим абонентам выбрать самый оптимальный и удобный для них способ оплаты.

Квитанция. Оплата.
Квитанция. Оплата.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Своевременная оплата услуг „водоснабжение“ и „водоотведение“ важна как для потребителя- он является добросовестным плательщиком и не попадает в списки должников, ему не начисляется пеня, так и для предприятия — на средства, полученные от клиентов за потребленные ресурсы, компания реализует мероприятия по содержанию и обновлению сетей и объектов», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Частные лица могут оплатить услуги предприятия в приложении «РВК.Услуги», на сайте или во фронт-офисе водоканала, через «Сбербанк-Онлайн», в личном кабинете Системы «Город», в кассах банков или банкоматах, а также на «Почте России». Для организаций и предпринимателей существуют следующие способы: личный кабинет для юридических лиц или раздел «Оплатить» на сайте компании, оплата во фронт-офисе, перечисление на реквизиты водоканала.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость