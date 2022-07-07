«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам о способах оплаты услуг «водоснабжение» и «водоотведение»

«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города и пригорода, что коммунальные услуги нужно оплачивать до 10 числа каждого месяца. Предприятие предлагает своим абонентам выбрать самый оптимальный и удобный для них способ оплаты.

«Своевременная оплата услуг „водоснабжение“ и „водоотведение“ важна как для потребителя- он является добросовестным плательщиком и не попадает в списки должников, ему не начисляется пеня, так и для предприятия — на средства, полученные от клиентов за потребленные ресурсы, компания реализует мероприятия по содержанию и обновлению сетей и объектов», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Частные лица могут оплатить услуги предприятия в приложении «РВК.Услуги», на сайте или во фронт-офисе водоканала, через «Сбербанк-Онлайн», в личном кабинете Системы «Город», в кассах банков или банкоматах, а также на «Почте России». Для организаций и предпринимателей существуют следующие способы: личный кабинет для юридических лиц или раздел «Оплатить» на сайте компании, оплата во фронт-офисе, перечисление на реквизиты водоканала.