7 апреля
﻿
Потребитель

«Росводоканал Барнаул» напоминает о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты услуг «водоснабжение» и «водоотведение». Полученные от клиентов средства за потребленные ресурсы компания вкладывает в реализацию мероприятий по содержанию и обновлению сетей и объектов.

Барнаульский водоканал работает круглосуточно в режиме 24/7. Работы на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения ведутся компанией в любой период года, но наиболее масштабные мероприятия обычно проводятся в теплый период. Так, в планах компании летом 2022 года провести очередной этап модернизации канализационного коллектора № 15 — это долгосрочный проект, который реализуется водоканалом с 2020 года.

Регулярная и полная оплата услуг водоканала — залог стабильной работы предприятия. Оплатить квитанции компании можно как очно по предварительной записи в офисе водоканала, в кассах банков и на «Почте России», так и онлайн в приложении «РВК.Услуги», на сайте компании, «Сбербанк-Онлайн» или в личном кабинете Системы «Город». Что касается юридических лиц — для них доступны личный кабинет на сайте водоканала, перечисление на реквизиты предприятия или визит во фронт-офис.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость