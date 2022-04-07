«Росводоканал Барнаул» напоминает о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты услуг «водоснабжение» и «водоотведение». Полученные от клиентов средства за потребленные ресурсы компания вкладывает в реализацию мероприятий по содержанию и обновлению сетей и объектов.

Барнаульский водоканал работает круглосуточно в режиме 24/7. Работы на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения ведутся компанией в любой период года, но наиболее масштабные мероприятия обычно проводятся в теплый период. Так, в планах компании летом 2022 года провести очередной этап модернизации канализационного коллектора № 15 — это долгосрочный проект, который реализуется водоканалом с 2020 года.

Регулярная и полная оплата услуг водоканала — залог стабильной работы предприятия. Оплатить квитанции компании можно как очно по предварительной записи в офисе водоканала, в кассах банков и на «Почте России», так и онлайн в приложении «РВК.Услуги», на сайте компании, «Сбербанк-Онлайн» или в личном кабинете Системы «Город». Что касается юридических лиц — для них доступны личный кабинет на сайте водоканала, перечисление на реквизиты предприятия или визит во фронт-офис.