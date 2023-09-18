«Росводоканал Барнаул» напоминает о важности своевременного проведения поверки счетчиков.

Дату предыдущей поверки можно посмотреть в технической документации к счетчику, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы «Город». Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.
Если срок поверки истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счетчика по номеру телефона водоканала 99-50-55, система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. Когда абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам.
Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы. Поэтому своевременное проведение процедуры поверки счетчиков позволит платить только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения, — отметил Андрей Звягинцев.
Сотрудники водоканала напоминают, что проводить процедуру поверки могут только аккредитованные организации.
Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. Поэтому будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников, — пояснил Андрей Звягинцев.
На данный момент единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки является регистрация в ФГИС «Аршин». Бумажные свидетельства о процедуре выдаются только по желанию клиентов и носят информационный характер. Без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ будут не действительны. Информация о поверке вносится в течение сорока дней.
Владелец счетчика может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.
Услугу по поверке приборов учёта можно заказать и в водоканале. Для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500-101, и в течение 3-5 дней поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком нашей организации. Процедура займёт не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно.