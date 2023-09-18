«Росводоканал Барнаул» напоминает о важности своевременного проведения поверки счетчиков.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что по истечении срока поверки счетчика необходимо провести повторную или заменить счетчик на новый. Следить за состоянием приборов учета должны собственники помещений, где они установлены.

Дату предыдущей поверки можно посмотреть в технической документации к счетчику, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы «Город». Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Если срок поверки истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счетчика по номеру телефона водоканала 99-50-55, система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. Когда абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам.

Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы. Поэтому своевременное проведение процедуры поверки счетчиков позволит платить только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения, — отметил Андрей Звягинцев.

Сотрудники водоканала напоминают, что проводить процедуру поверки могут только аккредитованные организации.

Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. Поэтому будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников, — пояснил Андрей Звягинцев.

На данный момент единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки является регистрация в ФГИС «Аршин». Бумажные свидетельства о процедуре выдаются только по желанию клиентов и носят информационный характер. Без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ будут не действительны. Информация о поверке вносится в течение сорока дней.

Владелец счетчика может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Услугу по поверке приборов учёта можно заказать и в водоканале. Для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500-101, и в течение 3-5 дней поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком нашей организации. Процедура займёт не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно.