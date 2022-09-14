14 сентября
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» напоминает об опасности открытых люков

«Росводоканал Барнаул» с начала года отработал более 315 заявок об открытых люках. Из них 113 касались колодцев, которые обслуживаются другими организациями.

Открытый люк.
Открытый люк.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Только у нас на балансе находится порядка 60 000 люков. Наши сотрудники регулярно проводят обследование, но контролировать сохранность такого числа объектов очень сложно. Поэтому мы просим барнаульцев сообщать об открытых колодцах. Если открытый люк не относится к водоканалу, наши специалисты огородят его и передадут сведения той компании, которая за него отвечает», — рассказал директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Напоминаем, что на сайте компании есть кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!», через которую жители буквально в несколько кликов могут передать информацию об открытом люке. Также сделать это можно по круглосуточному номеру 500−101.

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