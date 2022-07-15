«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города о соблюдении правил пользования канализацией

«В систему водоотведения запрещено сбрасывать любые биологически неразлагаемые предметы, будь то строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты и многое другое. Соблюдение этих простых правил позволит избежать образования засоров», — напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
Напомним, именно бытовой мусор становится наиболее частой причиной засоров и повреждений сетей канализации.
Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру 500−101.
Справиться с проблемой помогает промывка сетей с помощью современной каналопромывочной автотехники водоканала, которая позволяет очищать сети диаметром от 110 до 1000 мм.
В частности, за 6 месяцев 2022 года специалистами водоканала устранено 2 608 засоров, промыто 171,5 км сетей канализации.