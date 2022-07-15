«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города о соблюдении правил пользования канализацией

«Росводоканал Барнаул» напоминает горожанам о необходимости соблюдений правил пользования канализацией. В качестве профилактики образования засоров предприятие регулярно осуществляет промывку сетей, которые находятся на балансе компании.

«В систему водоотведения запрещено сбрасывать любые биологически неразлагаемые предметы, будь то строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты и многое другое. Соблюдение этих простых правил позволит избежать образования засоров», — напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Напомним, именно бытовой мусор становится наиболее частой причиной засоров и повреждений сетей канализации.

Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру 500−101.

Справиться с проблемой помогает промывка сетей с помощью современной каналопромывочной автотехники водоканала, которая позволяет очищать сети диаметром от 110 до 1000 мм.

В частности, за 6 месяцев 2022 года специалистами водоканала устранено 2 608 засоров, промыто 171,5 км сетей канализации.