«Росводоканал Барнаул» напомнил об удобстве электронных сервисов взаимодействия

«Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам компании, что взаимодействие в режиме онлайн — это просто, быстро и удобно. Абоненты могут обратиться в водоканал по любому вопросу без визита в офис.

-В современном мире множество технологий, которые позволяют быстро и безопасно обмениваться документами и другими данными, оплачивать счета и заказывать различные услуги. К тому же это существенно экономит время. Мы предлагаем нашим клиентам различные возможности онлайн общения с компанией, а они могут выбрать самый удобный для них, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Компания предлагает следующим способы взаимодействия. Например, физические лица могут передать показания приборов учета и оплачивать услуги «водоснабжение» и «водоотведение» через мобильное приложение «РВК.Услуги», в личном кабинете системы «Город», на сайте водоканала. Организации и предприниматели могут передать показания счетчиков в личном кабинете для юридических лиц, на электронную почту своего куратора, а оплатить услуги перечислением на реквизиты водоканала. Кроме того, водоканал есть в СБИС.

Также все клиенты могут обратиться в кол-центр «Росводоканал Барнаул» по номеру телефона 500−101.