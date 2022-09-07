«Росводоканал Барнаул» назвал лучших плательщиков среди городских предприятий и УК

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали ООО УК «Венета» с процентом 102,01%, ООО «Южком-Сервис» — 102,60%, ООО «Коммунальная Инициатива» — 103,17% и МУП «ЖЭУ № 30 г. Барнаула» с процентом оплаты 104,16%.

Тройка образцовых плательщиков среди крупных предприятий — АО БМК «Меланжист Алтая» — 101,5%, АО «Барнаульский молочный комбинат» — 103,2% и АО «Барнаульская генерация» — 108,2%.

«Мы хотим поблагодарить всех добросовестных плательщиков, потому что для нас очень важна своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения. Полученные средства идут на реализацию мероприятий по повышению надежности городских сетей», — рассказала начальник центра обработки и авторизации водоканала Ольга Дунькова.