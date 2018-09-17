«Росводоканал Барнаул» перекладывает водопроводы

За 8 месяцев 2018 года Барнаульский водоканал переложил более 4,8 км водопровода на сумму почти 24 млн рублей.

Специалисты предприятия постоянно ведут анализ возникающих аварийных ситуаций и повреждений, по итогам которых принимается решение о замене участков той или иной сети. За 8 месяцев было переложено более 80 участков, в том числе на улицах Малахова, Попова, Матросова, П. Сухова, Юрина, Г. Исакова, Короленко, Интернациональной, Глушкова; в частном секторе на улицах У. Громовой, Тюленина, Симферопольской, Красноярской и т.д. На улице Деповской было заменено 337 м водопровода, почти 500 м сети — от ул. Малахова, 87 до ул. Краснознаменной Бригады, 8-а.

Изношенные водопроводы меняются на полиэтиленовые, срок службы которых составляет около 50 лет.

Андрей Полюго,

главный инженер «Росводоканал Барнаул»: