«Росводоканал Барнаул» переложил водопровод на улице Пушкина

Барнаульский водоканал завершил работы по перекладке участка водопровода на улице Пушкина от дома № 105 до № 135.

Протяженность новой сети составила почти 300 м. Работы велись в рамках плана текущего и капитального ремонта.

Андрей Полюго,

главный инженер «Росводоканал Барнаул»:

— Анализ аварийности, который ведется на предприятии постоянно, показал, что на этом участке в последние годы увеличилось количество повреждений. Это связано с износом сети. Самым оптимальным решением было проложить новый полиэтиленовый водопровод, срок службы которого — около 50 лет. Таким образом было стабилизировано водоснабжение потребителей и повышена надежность водоснабжения.

Работы начались в июне и были завершены в августе. На участке были установлены 14 новых колодцев. Отметим, что перекладка велась без отключения водоснабжения потребителей — для этого был проложен временный водопровод.

Стоимость проекта составила 8,8 млн рублей.