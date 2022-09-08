«Росводоканал Барнаул» подвел итоги акции «Дни помощи должникам».

В течение августа за оформлением рассрочки к специалистам водоканала обратились более 30 абонентов. Сумма их долга — чуть больше 650 тысяч рублей, на данный момент оплачено 210 тысяч. За весь 2021 год между водоканалом и клиентами было заключено 128 соглашений о рассрочке.

Решение провести акцию «Дни помощи должникам» было принято для привлечения внимания к проблеме долгов за ЖКХ. Однако компания на постоянной основе оказывает консультационную помощь и предлагает оформить реструктуризацию задолженности.