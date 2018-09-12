«Росводоканал Барнаул» представил решение проблем промышленного водопользования

«Росводоканал Барнаул» провел круглый стол для промышленных предприятий Алтайского края по вопросам изменения экологического законодательства и требований к очистке стоков. В нем приняли участие представители Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрации г. Барнаула, ГК «Росводоканал», а также представители промышленных объединений края.

Участники встречи обсудили вступающие с 1 января 2019 года новые законодательные нормы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду. Изменения в законодательстве предполагают развитие локальных систем очистки сточных вод. По мнению законодателей абонент самостоятельно обязан производить определенную очистку промышленных стоков перед их сбросом в централизованную систему водоотведения.

Андрей Шмаленко,

операционный директор ГК «Росводоканал»:

Уже несколько лет внедряется принцип: кто загрязняет, тот и платит. Очистные сооружения канализации, которые эксплуатируют водоканалы, рассчитаны на очистку бытовых стоков. А если предприятие сбрасывает в канализацию всю «систему Менделеева» — мы не можем это очистить. Поэтому, если в результате деятельности предприятия образуются стоки, которые невозможно очистить на очистных сооружениях бытовой канализации города, — это предприятие и должно ими заниматься.

Для многих заводов сумма установки локальных систем очистки может стать значительной, и представители предприятий поинтересовались — почему водоканал не может очищать промышленные стоки самостоятельно.

Андрей Шмаленко,

операционный директор ГК «Росводоканал»:

В таком случае очистные сооружения канализации, эксплуатируемые водоканалом, потребуют серьезных капитальных вложений, в 10−15 раз превышающих стоимость локальных очистных сооружений каждого предприятия, а таких предприятий десятки. Это означает, что непомерно вырастет финансовая нагрузка на наших абонентов, которые платят за очистку хозяйственно-бытовых стоков, а это недопустимо.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал о проведенных компанией мероприятиях по сохранению экологического ландшафта региона, которые будут продолжены.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

Государство в течение ряда лет ведет работу в области экологии, направленную на поддержание и поднятие уровня жизни сегодняшних и будущих поколений. От бизнеса, в том числе и водоканалов, требуются определенные вложения и шаги. В Барнаульском водоканале только на экологические мероприятия в 2018 году планируется направить порядка 53 млн рублей и еще 100 млн — в 2019—2020 годах. Поэтому эта тема для нас очень важна.

Участники круглого стола резюмировали, что строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) — оптимальный вариант для решения проблемы очистки с учетом взятого государством курса сохранение окружающей среды и развитие экологии. В данном вопросе «Росводоканал» обладает необходимыми компетенциями и готов сотрудничать с предприятиями по разработке проектно-технической документации, а также строительству ЛОСов, учитывая специфику каждого предприятия.