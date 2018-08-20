«Росводоканал Барнаул» принял участие в акции «Вода России»

Специалисты предприятия очистили берег реки Барнаулка от мусора. Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Вода России», в ходе которой активисты и волонтеры очищают берега водоемов по всей стране.

Место «субботника» работниками водоканала выбрано не случайно. Был убран участок берега реки в исторической части города, недалеко от пешеходной улицы Мало-Тобольской, которую горожане называют «барнаульским Арбатом». В акции участвовали сотрудники всех подразделений предприятия, члены Совета молодых специалистов. Также к ней присоединились представители администрации Центрального района, на территории которого проходило мероприятие.

В итоге было собрано более 20 мешков мусора, который вывезли на городской полигон ТБО. Также на берегу Барнаулки установлены специальные плакаты с призывами не засорять берег и сохранять чистоту водоема.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул», принимавший участие в акции «Вода России»:

— Водоканал не мог остаться в стороне от акции «Вода России». Одной из задач экологической политики предприятия является сохранение водных ресурсов. Своим примером мы должны показывать, насколько важно бережно относиться к природе и водоемам, облагораживать свой город и быть в ответе за его облик. Думаю, что это далеко не последняя подобная акция и уверен, что сотрудники водоканала активно откликнуться и будут участвовать и в следующий раз.

Напомним, что всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года. Она является частью Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2017 году в ней приняли участие более 15, млн человек в 80 регионах страны, которые очистили берега более 10 тыс. водоемов. В 2018 году акция продлится до 30 сентября.