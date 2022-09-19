«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов своевременно передавать показания счетчиков

«Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трёх месяцев расчёт производится по среднему значению, а далее — по нормативу. Если же показания отправляются своевременно — с 20 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс», — рассказала начальник центра обработки и авторизации «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.

Передавать показания можно любым удобным способом — в личном кабинете сайта системы «Город» www.sistemagorod.ru, по номеру телефона 43−22−22 (голосовой сервис приема показаний), по номеру телефона 99−50−55 (автоматический сервис), по номеру кол-центра 50−01−01 (далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru, смс-сообщением на номер 8−903−767−2230, а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».