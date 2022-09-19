19 сентября
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» призывает абонентов своевременно передавать показания счетчиков

«Росводоканал Барнаул» призывает клиентов компании вовремя передавать показания приборов учета воды. От своевременности данных зависит корректность начисления платы за коммунальные услуги.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трёх месяцев расчёт производится по среднему значению, а далее — по нормативу. Если же показания отправляются своевременно — с 20 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс», — рассказала начальник центра обработки и авторизации «Росводоканал Барнаул» Ольга Дунькова.

Передавать показания можно любым удобным способом — в личном кабинете сайта системы «Город» www.sistemagorod.ru, по номеру телефона 43−22−22 (голосовой сервис приема показаний), по номеру телефона 99−50−55 (автоматический сервис), по номеру кол-центра 50−01−01 (далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru, смс-сообщением на номер 8−903−767−2230, а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».

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