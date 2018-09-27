«Росводоканал Барнаул» реконструирует коллектор на проспекте Космонавтов

Необходимость реконструкции вызвана сильным износом трубопровода, который был построен более 35 лет назад. При обследовании коллектора выяснилось, что трубы сильно коррозированы и требуются их замена.
В рамках реконструкции будет заменено более 2,2 км коллектора диаметром 1300 мм. Вместо стальных и железобетонных труб будут уложены полиэтиленовые, срок службы которых превышает 50 лет. Кроме того, планируется отремонтировать 13 камер с применением защитной отделки полиэтиленовым листом, чтобы предохранить стены камер от газовой коррозии.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:
В последние годы мы уделяем большое внимание развитию системы водоотведения города. Это масштабные, финансово-емкие проекты: строительство коллектора по улице Кулагина в 2016—2017 гг., модернизация очистных сооружений канализации № 2, которая завершится в ближайшее время. И вот начат еще один большой проект. Все они направлены на повышение надежности и улучшение качества услуг, оказываемых нашим потребителям.