«Росводоканал Барнаул» реконструирует коллектор на проспекте Космонавтов

Барнаульский водоканал начал работы по реконструкции коллектора № 18 на проспекте Космонавтов, по которому сточные воды из Индустриального и Ленинского районов попадают на Очистные сооружения канализации № 2. Стоимость проекта — почти 170 млн рублей. Завершить реконструкцию коллектора планируется в 2019 году.

Необходимость реконструкции вызвана сильным износом трубопровода, который был построен более 35 лет назад. При обследовании коллектора выяснилось, что трубы сильно коррозированы и требуются их замена.

В рамках реконструкции будет заменено более 2,2 км коллектора диаметром 1300 мм. Вместо стальных и железобетонных труб будут уложены полиэтиленовые, срок службы которых превышает 50 лет. Кроме того, планируется отремонтировать 13 камер с применением защитной отделки полиэтиленовым листом, чтобы предохранить стены камер от газовой коррозии.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»: