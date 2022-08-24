24 августа
﻿
Потребитель

«Росводоканал Барнаул» с начала года устранил более 3 тысяч засоров канализации

Сотрудники барнаульского водоканала с начала 2022 года ликвидировали 3,2 тысячи засоров на сетях водоотведения. Несмотря на простые правила эксплуатации, некоторые барнаульцы продолжают использовать канализацию как мусорное ведро.

Промывка сетей.
Промывка сетей.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

— В очередной раз напоминаем, что в систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, средства личной гигиены, пакеты, пластик, щелочь, жиросодержащие вещества и маслполиэтиленовыеа, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы. Хочу ещё раз попросить жителей города ответственно относиться к канализации и не утилизировать через неё мусор" - обратился к абонентам директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Бороться с засорами разного уровня сложности помогает мощная каналопромывочная техника, которой оснащен автопарк барнаульского водоканала. Эти машины позволяют проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

Важно отметить, что эффективным способом профилактики засоров является гидродинамическая промывка. Этот метод экологичен и безопасен для труб. Заказать профилактическую промывку сетей, не состоящих на балансе «Росводоканал Барнаул», могут владельцы коммуникаций

Оформить заявку можно на сайте barnaul.rosvodokanal.ru, в мобильном приложении «РВК.Услуги», а также по телефону 500−101, 28−29−90.


  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость