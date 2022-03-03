«Росводоканал Барнаул» с начала года устранил более 750 засоров канализации

Сотрудники барнаульского водоканала за январь и февраль 2022 года ликвидировали 760 засоров на сетях водоотведения, более 100 из которых пришлись на новогодние выходные.

Устранение засоров канализации. Фото: «Росводоканал Барнаул»

Пять каналопромывочных машин «Росводоканал Барнаул» и 21 специалист предприятия практически в ежедневном режиме работают на сетях. Современная техника позволяет эффективно проводить работы по промывке коммуникаций разных диаметров.

Эксперты водоканала называют две главные причины возникновения засоров. Первая — сброс в канализацию бытовых отходов. Вторая — подпадание в трубопроводы жира, который оседает на стенках и задерживает прохождение стоков, что вызывает сбои в работе системы.

«Мы регулярно напоминаем абонентам о правилах пользования канализацией. О том, что в систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент и многое другое. Такое напоминание накануне нового года вызвало в социальных сетях комментарии — люди шутили, что так хотели выбросить в канализацию мешок цемента. Но как бы комично это ни выглядело, такие ситуации действительно бывают и это имеет плачевные последствия для системы водоотведения. Поэтому ещё раз хочу попросить жителей города ответственно относиться к канализации и не утилизировать через неё мусор», — обратился к абонентам директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Лучшим способом профилактики засоров является гидродинамическая промывка. Кроме того, этот метод экологичен и безопасен для труб. Заказать эту процедуру владельцы сетей, не состоящих на балансе «Росводоканал Барнаул», могут на сайте barnaul.rosvodokanal.ru, по номерам 500−101, 28−29−90, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».