«Росводоканал Барнаул»: успейте принять участие в акции «Кубометры в подарок»

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим абонентам, что до окончания акции «Кубометры в подарок» осталось 1,5 месяца. После завершения мероприятия водоканал поощрит добросовестных клиентов, которые вовремя и в полном объеме оплачивают услуги «водоснабжение» и «водоотведение».

«В январе 2023 года мы разыграем среди абонентов, не имеющих задолженности, 1,5 тысячи кубометров воды. 150 лицевых счетов будут определены при помощи генератора случайных чисел. На счет каждого из них будет зачислена сумма, равная стоимости 10 кубометров холодной воды. Главное условие — отсутствие долга перед водоканалом», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.