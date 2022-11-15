15 ноября
﻿
Потребитель

«Росводоканал Барнаул»: успейте принять участие в акции «Кубометры в подарок»

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим абонентам, что до окончания акции «Кубометры в подарок» осталось 1,5 месяца. После завершения мероприятия водоканал поощрит добросовестных клиентов, которые вовремя и в полном объеме оплачивают услуги «водоснабжение» и «водоотведение».

Квитанция. Оплата.
Квитанция. Оплата.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«В январе 2023 года мы разыграем среди абонентов, не имеющих задолженности, 1,5 тысячи кубометров воды. 150 лицевых счетов будут определены при помощи генератора случайных чисел. На счет каждого из них будет зачислена сумма, равная стоимости 10 кубометров холодной воды. Главное условие — отсутствие долга перед водоканалом», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость