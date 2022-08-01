1 августа
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «Дни помощи должникам»

В «Росводоканал Барнаул» с 1 августа стартует клиентская акция «Дни помощи должникам». Специалисты предприятия окажут помощь абонентам, у которых образовались долги — проведут консультации, расскажут, как оформить рассрочку.

Квитанция. Оплата.
Квитанция. Оплата.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Мы на постоянной основе оказываем консультационную помощь абонентам, в том числе предлагаем такие пути решения, как реструктуризация задолженности. В этом году мы решили уделить повышению платежной дисциплины больше времени, объявив август месяцем помощи должникам», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

В компании отмечают, что зачастую жители города вынужденно не оплачивают коммунальные услуги, при этом не желая становиться неплательщиком. Именно по этой причине «Росводоканал Барнаул» идет навстречу абонентам, предлагая пути решения проблемы. В 2021 году между водоканалом и абонентами было заключено 128 соглашений о рассрочке долга.

«Ситуации бывают разные, но для нас своевременная оплата коммунальных начислений крайне важна, ведь полученные средства идут, в том числе, на реализацию запланированных мероприятий по повышению надежности городских сетей водоснабжения и водоотведения, а также улучшение качества наших услуг», — подчеркнул Андрей Звягинцев.

Обратиться за помощью абоненты «Росводоканал Барнаул» могут лично в офис обслуживания по адресу пр-кт Калинина, 116 с 8 часов до 17 часов (с понедельника по четверг) и с 8 часов до 16 часов (по пятницам), либо позвонив в указанные часы по телефону 500−101.

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