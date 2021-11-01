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«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «В новый год без долгов»

Стимулирующее мероприятие стартует 1 ноября и продлится до конца 2021 года.

«Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих не сложных условия — будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты коммунальных услуг «водоснабжение» и «водоотведение», — пояснила коммерческий директор водоканала Татьяна Колганова.

Возможностью избавиться от пени могут воспользоваться жители частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом. А вот абоненты, в отношении которых проведены судебные взыскания, в том числе пени, не могут стать участниками акции.

Стоит отметить, что погашенная задолженность должна быть за период не менее 2 месяцев.

Акция имеет заявительный характер. Для списания пени необходимо обратиться в водоканал.

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