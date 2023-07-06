«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок».

Мы выберем 150 победителей, которые получат по 10 кубометров воды. Такие акции — это не только стимул для жителей города своевременно оплачивать наши услуги, но и возможность для нас поблагодарить тех, кто всегда соблюдает платежную дисциплину, являясь примером образцового клиента водоканала, — отмечает начальник центра обслуживания водоканала Наталья Семикрас.
Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел в январе 2024 года. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов. Счастливчикам придёт SMS-уведомление, также номера их лицевых счетов будут размещены на сайте компании.
Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.