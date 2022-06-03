3 июня
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» завершает работы по благоустройству городских территорий

«Росводоканал Барнаул» в ближайшее время завершит комплексные мероприятия по благоустройству территорий, на которых осенью 2021 года и зимой 2022 года проводились ремонтные работы. К началу лета закрыт 121 из 147 объектов.

Восстановление асфальтобетонного покрытия.
Восстановление асфальтобетонного покрытия.
Фото: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

«В апреле при наступлении плюсовых температур и открытии асфальтовых заводов, мы приступили к восстановлению благоустройству городских территорий, на которых проводили плановые и неотложные ремонтные работы. До 15 июня мы намерены завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в осенне-зимний период», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

По состоянию на 1 июня восстановлено 2 736 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 2 313 кв. метров газона, 238 метра бордюров и 117 кв. метров тротуарной плитки.

«Графики проведения работ согласованы с администрациями районов Барнаула. У нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок на всех участках проведения работ», — подчеркнул Дмитрий Власов.

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