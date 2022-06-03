«Росводоканал Барнаул» завершает работы по благоустройству городских территорий

«В апреле при наступлении плюсовых температур и открытии асфальтовых заводов, мы приступили к восстановлению благоустройству городских территорий, на которых проводили плановые и неотложные ремонтные работы. До 15 июня мы намерены завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в осенне-зимний период», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.