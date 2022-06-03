«Росводоканал Барнаул» завершает работы по благоустройству городских территорий

«В апреле при наступлении плюсовых температур и открытии асфальтовых заводов, мы приступили к восстановлению благоустройству городских территорий, на которых проводили плановые и неотложные ремонтные работы. До 15 июня мы намерены завершить благоустройство по всем ордерам, открытым в осенне-зимний период», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
По состоянию на 1 июня восстановлено 2 736 кв. метров асфальтобетонного покрытия, 2 313 кв. метров газона, 238 метра бордюров и 117 кв. метров тротуарной плитки.
«Графики проведения работ согласованы с администрациями районов Барнаула. У нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок на всех участках проведения работ», — подчеркнул Дмитрий Власов.