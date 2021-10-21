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«Росводоканал Барнаул» завершил работы по капитальному ремонту скважины в поселке Лесной

«Росводоканал Барнаул» завершил работы по капитальному ремонту артезианской скважины в поселке Лесной, что позволило существенно увеличить объемы подъёма воды для водоснабжения жителей населенного пункта.

Завершение работ по капитальному ремонту скважины в поселке Лесной.
Завершение работ по капитальному ремонту скважины в поселке Лесной.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

«На всех этапах работы подрядчика наши специалисты осуществляли технологический контроль. Все запланированные мероприятия были завершены в срок, ещё некоторое время потребовалось на приёмку и подписание документов», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Ремонт скважины не доставил неудобств жителям — водоснабжение в поселке было ограничено только один раз в ночное время для подключения скважины после завершения работ.

Напомним, план мероприятий по улучшению работы системы водоснабжения в поселке Лесной барнаульским водоканалом и администрацией города был разработан ещё в прошлом году. В рамках этого плана ресурсоснабжающая организация за свой счет проводит капремонт артезианской скважины, администрация за счет бюджетных средств ремонтирует водонапорную башню.

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