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Рождественские истории пройдут в #ТРЦEВРОПА

Каждый взрослый, хочет вернуться в детство, а ребенок, получить яркие эмоции и удивиться волшебству.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Начало волшебного праздника 15 декабря в 14.30.

15.00−16.00

«Хрювет, Новый Год»

Веселая, яркая развлекательная программа с участием символа года свинки Мечтули и Пса Бильбоса, Деда Мороза и Снегурочки

16.00−18.00

Квест «Новогодние приключения в Европе» (для детей и их родителей по #трцевропа)

Найди потерянное новогоднее настроение и получи подарок от Деда Мороза! (каждые 20 минут)

15.00 — 17.00

«Мастерская Деда Мороза»

Мастер-класс: «Елочная игрушка из натуральных материалов»

16.00−18.00

«Рождественские истории»

Предновогодняя шоу-программа с розыгрышем призов от магазинов ТРЦ «Европа».

Бытовая техника, косметика, продукты питания и множество сертификатов!

Волшебство уже рядом!

Резиденция Деда Мороза и Снегурочки

Ждем по адресу: ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251-в.

Справки по телефону: 8 (3852) 22-91-94; 8 (913) 225-12-83

Афиша.
Афиша.
Источник: ТРЦ «Европа»

Организатор: ТРЦ «Европа». Дата проведения Розыгрыша 15.12.18 г. с 16.00 до 18.00. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону: 8 (3852) 22-91-94; 8 (913) 225-12-83.

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