Рождественские истории пройдут в #ТРЦEВРОПА

Начало волшебного праздника 15 декабря в 14.30.
«Хрювет, Новый Год»
Веселая, яркая развлекательная программа с участием символа года свинки Мечтули и Пса Бильбоса, Деда Мороза и Снегурочки
Квест «Новогодние приключения в Европе» (для детей и их родителей по #трцевропа)
Найди потерянное новогоднее настроение и получи подарок от Деда Мороза! (каждые 20 минут)
«Мастерская Деда Мороза»
Мастер-класс: «Елочная игрушка из натуральных материалов»
«Рождественские истории»
Предновогодняя шоу-программа с розыгрышем призов от магазинов ТРЦ «Европа».
Бытовая техника, косметика, продукты питания и множество сертификатов!
Волшебство уже рядом!
Ждем по адресу: ТРЦ «Европа», Павловский тракт, 251-в.
Справки по телефону:
Организатор: ТРЦ «Европа». Дата проведения Розыгрыша
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