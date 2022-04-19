19 апреля
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Потребитель

РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам

РСХБ делает ипотеку доступнее: с 19 апреля клиенты смогут получить ипотечный кредит по базовым программам по сниженным процентным ставкам. Так, ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках жилья составит от 16,99%.

РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам.
РСХБ снижает ставки по ипотечным кредитам.
АО "Россельхозбанк"

«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России Россельхозбанк улучшил условия кредитования для своих клиентов. Также мы активно развиваем дополнительные цифровые услуги: среди них оценка экспертом, проверка юридической чистоты недвижимости, электронная регистрация сделки. Воспользоваться этими и другими услугами можно на онлайн-платформе Свое Жилье», — прокомментировала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Базовая ставка вне программ с гос. субсидированием составит 16,99% вместо 19,35%. Также клиентам РСХБ доступна широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе возможность оформить льготные ипотечные кредиты в рамках программы господдержки. При первоначальном взносе не менее 15% от общей стоимости объекта недвижимости и при максимальной сумме кредита до 12 млн. рублей, минимальная процентная ставка в РСХБ составляет 11,40%. Продолжает действовать программа «детской» ипотеки со ставкой от 5%. Она доступна семьям, где с 01 января 2018 по 31 декабря 2022 появился ребенок. По-прежнему доступны особые условия для отдельных регионов. Например, в ДФО действует ставка от 2%. С помощью кредита можно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Кроме того, в РСХБ доступны специальные условия ипотечного кредитования покупки квартир у застройщика ГК «А101» по ставке от 1,01%.

Всего с начала 2022 года РСХБ предоставил ипотечных кредитов общим объемом в 7,8 млрд рублей.

Также Россельхозбанк снижает процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. С 19 апреля минимальная ставка по потребительским и пенсионным кредитам составит 12,5% годовых. Заявку на кредит можно подать без посещения офисов Банка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Подробные условия кредитования, ставки и сроки уточняйте в отделениях и на сайте АО «Россельхозбанк»

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