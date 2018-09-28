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РСХБ стал первой банковской организацией в России, выпустившей чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

Россельхозбанк первым из российских банковских организаций приступил к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass. С использованием данных карт клиенты Банка смогут проводить операции оплаты в 12 миллионах POS-терминалов по всему миру, принимающих QuickPass, в том числе в 1 миллионе POS-терминалов в России, всего за несколько секунд, приложив карту к платежному терминалу с функцией чтения бесконтактных карт.

Ирина Жачкина,
первый заместитель председателя Правления Россельхозбанка:

Сотрудничество РСХБ с UnionPay International носит стратегический характер. На фоне интенсивного развития экономических связей России с Китаем вывод на рынок новой карты особенно актуален. Уверена, что клиенты Банка по достоинству оценят все преимущества современной технологии бесконтактных платежей.

Фань Цзигуан,
глава российского офиса UnionPay International:

Наши партнерские отношения с Россельхозбанком имеют давнюю историю, и мы довольны, что наши планы по выводу на рынок UnionPay QuickPass воплотились в жизнь. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему числу людей получить доступ к удобному бесконтактному сервису от UnionPay. Мы продолжим работу по увеличению объёма выпуска карт в России, одновременно расширяя нашу сеть приема.

В настоящий момент РСХБ предлагает своим клиентам широкие возможности по использованию мобильных платежных сервисов, предоставляемых в партнерстве с ведущими мировыми платежными системами и поставщиками данных услуг. Банк начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay QuickPass в собственной сети POS-терминалов в прошлом году. При этом собственная эквайринговая сеть терминалов Россельхозбанка, обслуживающих бесконтактные карты, насчитывает более 9500 единиц.

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