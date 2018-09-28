РСХБ стал первой банковской организацией в России, выпустившей чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

Ирина Жачкина,
первый заместитель председателя Правления Россельхозбанка:
Сотрудничество РСХБ с UnionPay International носит стратегический характер. На фоне интенсивного развития экономических связей России с Китаем вывод на рынок новой карты особенно актуален. Уверена, что клиенты Банка по достоинству оценят все преимущества современной технологии бесконтактных платежей.
Фань Цзигуан,
глава российского офиса UnionPay International:
Наши партнерские отношения с Россельхозбанком имеют давнюю историю, и мы довольны, что наши планы по выводу на рынок UnionPay QuickPass воплотились в жизнь. Мы надеемся, что это сотрудничество поможет большему числу людей получить доступ к удобному бесконтактному сервису от UnionPay. Мы продолжим работу по увеличению объёма выпуска карт в России, одновременно расширяя нашу сеть приема.
В настоящий момент РСХБ предлагает своим клиентам широкие возможности по использованию мобильных платежных сервисов, предоставляемых в партнерстве с ведущими мировыми платежными системами и поставщиками данных услуг. Банк начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay QuickPass в собственной сети POS-терминалов в прошлом году. При этом собственная эквайринговая сеть терминалов Россельхозбанка, обслуживающих бесконтактные карты, насчитывает более 9500 единиц.