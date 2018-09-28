РСХБ стал первой банковской организацией в России, выпустившей чиповые карты UnionPay с технологией QuickPass

Россельхозбанк первым из российских банковских организаций приступил к эмиссии карт международной платежной системы UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass. С использованием данных карт клиенты Банка смогут проводить операции оплаты в 12 миллионах POS-терминалов по всему миру, принимающих QuickPass, в том числе в 1 миллионе POS-терминалов в России, всего за несколько секунд, приложив карту к платежному терминалу с функцией чтения бесконтактных карт.