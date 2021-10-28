С заботой о людях. Один из ведущих производителей трансформаторов в России бережет своих и помогает другим

Любое промышленное предприятие — это, прежде всего, люди. Ведь от трудового коллектива, его благополучия и мотивации зависит развитие компании. Именно такого подхода придерживается ОАО «Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России.

«Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России.

Безопасность превыше всего

«Мы создаем на Алттрансе безопасные условия, в которых работаем и развиваем наш бизнес», — подчеркивает генеральный директор предприятия Александр Карлов.

Главные приоритеты предприятия нацелены на то, чтобы жизни и здоровью трудового коллектива на рабочем месте ничего не угрожало, а условия труда соответствовали всем государственным нормативным актам и требованиям охраны труда.

«Алттранс» уделяет большое внимание технике безопасности, профилактике и предупреждению каких-либо происшествий, случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Забота о коллективе — инвестиция в развитие. ОАО «Алттранс»

Компания учитывает индивидуальные особенности каждого работника, в том числе посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов.

Кроме того, с каждым годом предприятие совершенствует и повышает эффективность существующей системы управления охраны труда.

«Нашей компанией применяется индивидуальный подход по всем вопросам охраны труда. Рассматривается любая инициатива от сотрудников и дается эффективная обратная связь. Именно предложения сотрудников, отзывы, критика и прочие формы обратной связи позволяют понимать, насколько хорошо и правильно реализуется политика в области охраны труда. Чем подробнее будет изучен тот или иной вопрос, чем больше факторов будет учтено, тем более эффективное решение можно будет подобрать», — объясняет Александр Карлов.

«Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс»

Наглядным доказательством повышенного внимания предприятия к вопросам безопасности является размер средств, которые компания вкладывает в реализацию мероприятий по улучшению условий охраны труда.

Для работников регулярно приобретается спецодежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты. Сотрудники обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами.

Кроме того, коллективу выдается профилактическое питание. Также на предприятии проводятся первичные и периодические медицинские осмотры. Постоянно осуществляется обучение требованиям охраны труда, как внутреннее, так и с привлечением учебных центров.

Свою значительную роль в снижении производственных рисков играет и модернизация оборудования.

«Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс»

Справка Только за девять месяцев 2021 года в ОАО «Алттранс» на обновление оборудования было направлено около 52,5 млн рублей. На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием израсходовано около 3 млн рублей.

Применяемая ОАО «Алттранс» практика охраны труда получила признание на общероссийском уровне. Так, в текущем году компания принимала участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 2021».

В итоге предприятие заняло 4 место в регионе, как лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек), уступив первые три места энергоснабжающим сетевым компаниям.

Исходя из этого, можно по праву считать, что компания «Алттранс» является первой среди промышленных предприятий производственной сферы Алтайского края.

«Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс»

Социальная миссия

Помимо заботы о собственных сотрудниках ОАО «Алттранс» уделяет большое внимание участию в реализации краевых и городских благотворительных программ, направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На постоянной основе компания оказывает помощь Алтайскому краевому отделению Российского детского фонда, АКОО «Доброе сердце», Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В. Я. Шишкова, КГБПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», КГБУЗ «Городская поликлиника № 7» и другим организациям.

Кроме того, в текущем году предприятие реализовало проект по реставрации памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Открытие памятника после реставрации состоялось 26 июня.

300 тысяч рублей компания направила на изготовление и установку Памятного знака вклада предприятий, эвакуированных в Алтайский край, в Победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

Таким образом, ОАО «Алттранс» поддержало инициативу Союза промышленников Алтайского края. Открытие стелы состоялось 22 июня 2021 года.

«Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс» «Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс» «Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс» «Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс» «Алттранс» — один из ведущих производителей трансформаторов в России. ОАО «Алттранс»

ОАО «Алттранс» в цифрах и фактах