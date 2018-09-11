Эксперты выяснили, с каким смартфоном чаще всего путешествуют жители Алтайского края

Летом 2018 года жители Алтайского края чаще всего брали с собой за границу смартфон Samsung Galaxy J1. Это бюджетная модель 2015 года выпуска. Сейчас гаджет стоит в диапазоне 6−7 тыс. рублей. Об этом сообщил «МегаФон».