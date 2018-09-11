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Эксперты выяснили, с каким смартфоном чаще всего путешествуют жители Алтайского края

Летом 2018 года жители Алтайского края чаще всего брали с собой за границу смартфон Samsung Galaxy J1. Это бюджетная модель 2015 года выпуска. Сейчас гаджет стоит в диапазоне 6−7 тыс. рублей. Об этом сообщил «МегаФон».

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

По данным оператора, летом текущего года владельцы Galaxy J1 побывали в 27 странах мира. Большая часть поездок абонентов (86,4%) пришлась на страны СНГ и бывшего СССР. Первое место занял Казахстан (64%), второе — Киргизиz (8,2%), третье — Таджикистан (5,8%).

Samsung Galaxy J1 также чаще остальных моделей смартфонов по итогам лета 2018 года путешествовал со своими владельцами в Крым и по России в целом.

Galaxy J1 остается самым популярным смартфоном у путешественников второй год подряд — в 2016 году это звание носил Apple iPhone 5S.

  • Новости компаний

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