Эксперты выяснили, с каким смартфоном чаще всего путешествуют жители Алтайского края

По данным оператора, летом текущего года владельцы Galaxy J1 побывали в 27 странах мира. Большая часть поездок абонентов (86,4%) пришлась на страны СНГ и бывшего СССР. Первое место занял Казахстан (64%), второе — Киргизиz (8,2%), третье — Таджикистан (5,8%).
Samsung Galaxy J1 также чаще остальных моделей смартфонов по итогам лета 2018 года путешествовал со своими владельцами в Крым и по России в целом.
Galaxy J1 остается самым популярным смартфоном у путешественников второй год подряд — в 2016 году это звание носил Apple iPhone 5S.