18 июля
﻿
Потребитель

Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк в июне сообщал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, при этом рефинансирования льготных кредитов не будет. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке", — сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.

Греф отметил, что этим предложением можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.

Источник: www.ria.ru

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость