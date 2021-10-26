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Сборы «Росгосстраха» в январе-сентябре 2021 года на 19% выше прошлогодних

За первые 9 месяцев 2021 года сборы компании «Росгосстрах» составили 75,9 млрд рублей, что на 19% больше, чем в январе-сентябре прошлого года (63,8 млрд рублей). Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 17% — до 29,4 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, отметившего в октябре этого года вековой юбилей.

Группа «Росгосстрах»

Значительную часть страховой премии «Росгосстраху» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и «коробочные» продукты.

Положительную динамику за 9 месяцев 2021 года показывает и бизнес по страхованию жизни. Сборы дочерней компании «Росгосстрах Жизнь» за этот период достигли 17,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года.

В каналах дистрибуции страховых продуктов «Росгосстраха» наиболее значительные темпы роста с января по сентябрь 2021 года продемонстрировали партнерский (125%), корпоративный (116%) и агентский (114%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов «Росгосстраха» и банки материнской группы «Открытие» и «РГС Банк». Темпы роста по группе за первые 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го составили 134%.

Стабильные темпы роста сборов страховой премии во всех ключевых каналах продаж «Росгосстраха» и увеличение активов компании даже в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и турбулентности на финансовых рынках не остались незамеченными как властями, так и аналитиками. На днях ведущее международное агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг ПАО СК «Росгосстрах» до уровня «BB+», прогноз по рейтингам — «стабильный».

В юбилейном для компании году более 1500 сотрудников и страховых агентов «Росгосстраха» были поощрены государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями федеральных, региональных и муниципальных властей. Коллектив компании был удостоен Благодарности Президента РФ Владимира Путина, а Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: ПАО СК «Росгосстрах»

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