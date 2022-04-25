Сериал «Люцифер»: про Дьявола и детектива-красавицу

Создатели «Люцифера» взяли за основу сериала комиксы, входящие в одноименную серию, авторами которых являются Сэм Кейт и Нил Гейман. Они вышли в издательстве «Вертиго». В течение 5 лет создатели сериала сняли 6 частей проекта, а первый сезон показали в 2016 году. И если вы до сих пор не смотрели данный шедевр, то для знакомства настоятельно рекомендуется смотреть 1 сезон Люцифера с начала, поскольку в данном сериале важен порядок просмотра серий и, начав просмотр с произвольной серии, вы просто не разберётесь в происходящем.
Сюжет
Дьявол заскучал в преисподней и решил пожить в солнечном Лос-Анджелесе. В Городе Ангелов хозяин Ада стал владельцем ночного клуба. В отличие от героя комиксов, который решает божественные и магические дела, сериальному Люциферу вначале приходится заниматься рутиной.
Земная жизнь Дьявола изменилась после убийства молодой певицы. Этой девушке он помогал в развитии карьеры. Люцифер воочию видел ее гибель. Он разгневался и решил отомстить убийце. Хозяин Ада занялся расследованием этого дела вместе с детективом Хлоей Деккер. В итоге они поймали преступника и добились восстановления справедливости, что привело Дьявола в неописуемый восторг. За много тысячелетий он совершил доброе дело, после чего стал внештатным консультантом лос-анджелесской полиции.
Интересные факты
- Персонаж Люцифер Морнингстар впервые появился в «Песочном человеке». Под таким названием в издательстве «DC Comics» выходили графические романы.
- Голландцы называют «люцифером» спичку.
- Компания «Вертиго» выпускала комиксы о Люцифере с не совсем такими персонажами, которых зрители знают по сериалу. У нарисованной Мэйз идеально светлая кожа. Лицо ее открыто лишь наполовину, а вторую прикрывает маска. В комиксах можно увидеть бородатого, седого и белокожего старика Аменадиля, которого омолодили создатели сериала. Нил Гейман настоял, чтобы Люцифер был похож на певца Дэвида Боуи.
- Название бара из пилотной серии — «Lux». Это латинское обозначение света. Оно положено в основу слова «Люцифер», которого можно еще назвать «светоносным».
- В пилотном эпизоде упоминается о «Блудливой Калифорнии». Премьера этого сериала состоялась в 2007 году. Люцифер шутит, что именем Трикси обычно называют проституток. Главный герой «Блудливой Калифорнии» Хэнк Муди знаком с «ночной бабочкой», которую зовут Трикси.
- В 2015 году Американская Семейная Ассоциации потребовала в петиции, выложенной на ее сайте, прервать съемки «Люцифера», где Дьявол показан хорошим. Члены АСА назвали это «оскорблением христианской веры». Они заявили, что создатели сериала «издеваются над Библией».
- Под «ключом 999» слесари подразумевают инструмент для открытия любых замков. Лос-анджелесские полицейские этим термином называют ключ, который получают офицеры и некоторые гражданские служащие. Его используют для отпирания заднего (служебного) входа в любом полицейском участке. С помощью такого ключа можно зайти во все отделения полиции. У подобных ключей отсутствуют какие-либо обозначения или опознавательные метки, поэтому бесполезно отслеживать их пользователей.
- Старший брат Дьявола Аменадиль появляется в сериале «Люцифер» в исполнении Дэвида Брайана Вудсайда, а Линду играет Рэйчел Харрис. Эту пару можно увидеть в «Форс-мажорах», где они были заняты со второго по четвертый сезоны.