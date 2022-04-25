Сериал «Люцифер»: про Дьявола и детектива-красавицу

Хитрый Дьявол и неприступная красавица. Звучит достаточно банально, и, возможно, оно так и есть. Но с каких пор банальные вещи стали плохими, если они сделаны хорошо? Именно так можно сказать про сериал Люцифер (18+). И если после прочтения первого предложения у вас уже загорелись глаза в предвкушении просмотра, то определённо данный сериал для вас, ведь снят он на достойном уровне. Но о чём он? Об этом поговорим ниже.

Сериал Люцифер. ( 18+) Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Создатели «Люцифера» взяли за основу сериала комиксы, входящие в одноименную серию, авторами которых являются Сэм Кейт и Нил Гейман. Они вышли в издательстве «Вертиго». В течение 5 лет создатели сериала сняли 6 частей проекта, а первый сезон показали в 2016 году. И если вы до сих пор не смотрели данный шедевр, то для знакомства настоятельно рекомендуется смотреть 1 сезон Люцифера с начала, поскольку в данном сериале важен порядок просмотра серий и, начав просмотр с произвольной серии, вы просто не разберётесь в происходящем.

Сюжет

Дьявол заскучал в преисподней и решил пожить в солнечном Лос-Анджелесе. В Городе Ангелов хозяин Ада стал владельцем ночного клуба. В отличие от героя комиксов, который решает божественные и магические дела, сериальному Люциферу вначале приходится заниматься рутиной.

Земная жизнь Дьявола изменилась после убийства молодой певицы. Этой девушке он помогал в развитии карьеры. Люцифер воочию видел ее гибель. Он разгневался и решил отомстить убийце. Хозяин Ада занялся расследованием этого дела вместе с детективом Хлоей Деккер. В итоге они поймали преступника и добились восстановления справедливости, что привело Дьявола в неописуемый восторг. За много тысячелетий он совершил доброе дело, после чего стал внештатным консультантом лос-анджелесской полиции.

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