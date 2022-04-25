25 апреля
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Потребитель

Сериал «Люцифер»: про Дьявола и детектива-красавицу

Хитрый Дьявол и неприступная красавица. Звучит достаточно банально, и, возможно, оно так и есть. Но с каких пор банальные вещи стали плохими, если они сделаны хорошо? Именно так можно сказать про сериал Люцифер (18+). И если после прочтения первого предложения у вас уже загорелись глаза в предвкушении просмотра, то определённо данный сериал для вас, ведь снят он на достойном уровне. Но о чём он? Об этом поговорим ниже.

Сериал Люцифер. (18+)
Сериал Люцифер. (18+)
Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Создатели «Люцифера» взяли за основу сериала комиксы, входящие в одноименную серию, авторами которых являются Сэм Кейт и Нил Гейман. Они вышли в издательстве «Вертиго». В течение 5 лет создатели сериала сняли 6 частей проекта, а первый сезон показали в 2016 году. И если вы до сих пор не смотрели данный шедевр, то для знакомства настоятельно рекомендуется смотреть 1 сезон Люцифера с начала, поскольку в данном сериале важен порядок просмотра серий и, начав просмотр с произвольной серии, вы просто не разберётесь в происходящем.

Сюжет

Дьявол заскучал в преисподней и решил пожить в солнечном Лос-Анджелесе. В Городе Ангелов хозяин Ада стал владельцем ночного клуба. В отличие от героя комиксов, который решает божественные и магические дела, сериальному Люциферу вначале приходится заниматься рутиной.

Земная жизнь Дьявола изменилась после убийства молодой певицы. Этой девушке он помогал в развитии карьеры. Люцифер воочию видел ее гибель. Он разгневался и решил отомстить убийце. Хозяин Ада занялся расследованием этого дела вместе с детективом Хлоей Деккер. В итоге они поймали преступника и добились восстановления справедливости, что привело Дьявола в неописуемый восторг. За много тысячелетий он совершил доброе дело, после чего стал внештатным консультантом лос-анджелесской полиции.

Интересные факты

  • Персонаж Люцифер Морнингстар впервые появился в «Песочном человеке». Под таким названием в издательстве «DC Comics» выходили графические романы.
  • Голландцы называют «люцифером» спичку.
  • Компания «Вертиго» выпускала комиксы о Люцифере с не совсем такими персонажами, которых зрители знают по сериалу. У нарисованной Мэйз идеально светлая кожа. Лицо ее открыто лишь наполовину, а вторую прикрывает маска. В комиксах можно увидеть бородатого, седого и белокожего старика Аменадиля, которого омолодили создатели сериала. Нил Гейман настоял, чтобы Люцифер был похож на певца Дэвида Боуи.
  • Название бара из пилотной серии — «Lux». Это латинское обозначение света. Оно положено в основу слова «Люцифер», которого можно еще назвать «светоносным».
  • В пилотном эпизоде упоминается о «Блудливой Калифорнии». Премьера этого сериала состоялась в 2007 году. Люцифер шутит, что именем Трикси обычно называют проституток. Главный герой «Блудливой Калифорнии» Хэнк Муди знаком с «ночной бабочкой», которую зовут Трикси.
  • В 2015 году Американская Семейная Ассоциации потребовала в петиции, выложенной на ее сайте, прервать съемки «Люцифера», где Дьявол показан хорошим. Члены АСА назвали это «оскорблением христианской веры». Они заявили, что создатели сериала «издеваются над Библией».
  • Под «ключом 999» слесари подразумевают инструмент для открытия любых замков. Лос-анджелесские полицейские этим термином называют ключ, который получают офицеры и некоторые гражданские служащие. Его используют для отпирания заднего (служебного) входа в любом полицейском участке. С помощью такого ключа можно зайти во все отделения полиции. У подобных ключей отсутствуют какие-либо обозначения или опознавательные метки, поэтому бесполезно отслеживать их пользователей.
  • Старший брат Дьявола Аменадиль появляется в сериале «Люцифер» в исполнении Дэвида Брайана Вудсайда, а Линду играет Рэйчел Харрис. Эту пару можно увидеть в «Форс-мажорах», где они были заняты со второго по четвертый сезоны.
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