СГК повышает эффективность золоуловителей на Барнаульской ТЭЦ-2

До конца года Сибирская генерирующая компания завершит реконструкцию золоулавливающего устройства на котлоагрегате № 13 Барнаульской ТЭЦ-2. Работы позволят снизить объемы выброса золы в атмосферу на 800−900 тонн в год.

Реконструкция золоулавливающих устройств — труб Вентури — производится на станции постепенно с 2012 года. Работы проведены уже на трех котлоагрегатах. Это позволило суммарно снизить объем выбросов золы на более чем 2,5 тысячи тонн.

Труба Вентури представляет собой практически обычную трубу с одним лишь отличием — в ее конструкцию добавлен специальный пережим. В зоне пережима устанавливаются специальные форсунки, через которые транспортируемый газ обильно смачивают водой, что освобождает его от примесей и увеличивает его скорость на 250−350 процентов.

Техническое решение, используемое на ТЭЦ-2, предполагает замену труб Вентури прямоугольного сечения с тремя форсунками орошения на трубы Вентури круглого сечения с одной форсункой. За счет этого обеспечивается равномерное орошение исходящих дымовых газов и улучшается коагуляция частиц золы — проще говоря, сцепление их на водяные капли.

Александр Лукьянов,

директор Барнаульской ТЭЦ-2:

Над повышением эффективности работы станции мы работаем постоянно. Нам важно, чтобы оборудование не только хорошо функционировало и соответствовало экологическим требованиям, но и, насколько это возможно, легко обслуживалось. Например, в этом проектном решении мы применяем трубы из нержавеющей стали с наружной тепловой изоляцией. Это позволит существенно сократить сроки последующих работ по реконструкции и ремонту на оборудовании.

На Барнаульской ТЭЦ-2 непрерывно осуществляют контроль производственной деятельности — в частности, к одному из основных элементов тепловой электростанции — котельным установкам — предъявляются жесткие требования, связанные с обеспечением допустимых выбросов в атмосферу продуктов сгорания твердого и жидкого топлива.