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Школа эстетического воспитания «Нагорная» приготовила специальную программу творческих мастер-классов и полезных занятий для детей и взрослых

Школа эстетического воспитания Нагорная, расположенная по адресу ул. Аванесова, 30 приготовила специальную программу творческих мастер-классов и полезных занятий для детей и взрослых, которые пройдут на неделе с 29 октября по 5 ноября 2018 года.

Школа эстетического воспитания "Нагорная"
Школа эстетического воспитания "Нагорная"
фото школы эстетического воспитания "Нагорная"

30 октября. 18.30 — 19.30

Арт-терапия для детей от 3 до 6 лет. На занятии дети будут учиться принимать правила, действовать сообща, ждать своей очереди, высказывать свое мнение, уважать и слушать других. Большое внимание уделяется работе с самооценкой и уверенностью.

1 ноября. 18.30 — 20.30

Мастер-класс по созданию открытки на основе иллюстрации. В ходе мастер-класса ребята пройдут путь от создания творческого сюжета своей работы до воплощения его на картине, которая ляжет в основу открытки, напечатанной в настоящей типографии.

3 ноября. 12.00 — 14.00

Мастер-класс по скетч-ноутингу: тайм-менеджемент творческого человека.

Вы научитесь делать визуальные заметки, состоящие из текста, рисунков и схем. Этим приемом можно быстро и легко записывать нужную информацию, выделяя главную мысль. Лекции и презентации, прочитанные книги, разговоры и мысли превратятся в красивые заметки. Скетчноутингу можно научиться независимо от возраста, без таланта и тщательных упражнений

4 ноября. 11.00 — 15.00

День открытых дверей в школе эстетического воспитания Нагорная. Гостей дня открытых дверей ждут мастер-классы по рисунку и живописи, актерскому мастерству и технике речи, мастер-класс по фотопозированию для детей и фотопробы

Также в школе продолжается набор во взрослые и детские группы от трех лет по направлениям:

  • Изобразительное искусство
  • Актерское мастерство
  • Техника речи
  • Ораторское искусство
  • Модельный класс

Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону: 8−963−578−11−78

Или через инстаграм: @nagornayart

Школа эстетического воспитания Нагорная расположена по адресу:

Барнаул, ул. Аванесова, 30

Сайт: Nagornayart.com

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