Школа эстетического воспитания «Нагорная» приготовила специальную программу творческих мастер-классов и полезных занятий для детей и взрослых

30 октября. 18.30 — 19.30
Арт-терапия для детей от 3 до 6 лет. На занятии дети будут учиться принимать правила, действовать сообща, ждать своей очереди, высказывать свое мнение, уважать и слушать других. Большое внимание уделяется работе с самооценкой и уверенностью.
1 ноября. 18.30 — 20.30
Мастер-класс по созданию открытки на основе иллюстрации. В ходе мастер-класса ребята пройдут путь от создания творческого сюжета своей работы до воплощения его на картине, которая ляжет в основу открытки, напечатанной в настоящей типографии.
3 ноября. 12.00 — 14.00
Мастер-класс по скетч-ноутингу: тайм-менеджемент творческого человека.
Вы научитесь делать визуальные заметки, состоящие из текста, рисунков и схем. Этим приемом можно быстро и легко записывать нужную информацию, выделяя главную мысль. Лекции и презентации, прочитанные книги, разговоры и мысли превратятся в красивые заметки. Скетчноутингу можно научиться независимо от возраста, без таланта и тщательных упражнений
4 ноября. 11.00 — 15.00
День открытых дверей в школе эстетического воспитания Нагорная. Гостей дня открытых дверей ждут мастер-классы по рисунку и живописи, актерскому мастерству и технике речи, мастер-класс по фотопозированию для детей и фотопробы
Также в школе продолжается набор во взрослые и детские группы от трех лет по направлениям:
- Изобразительное искусство
- Актерское мастерство
- Техника речи
- Ораторское искусство
- Модельный класс
Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону: 8−963−578−11−78
Или через инстаграм: @nagornayart
Школа эстетического воспитания Нагорная расположена по адресу:
Барнаул, ул. Аванесова, 30
Сайт: Nagornayart.com