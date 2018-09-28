Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа.

По оценкам Министерства образования РФ, в России насчитывается 1,4 миллиона учащихся 10−11 классов. Большинству из них требуется дополнительная помощь в подготовке к Единому государственному экзамену. Среди многочисленных предложений от репетиторов родители школьников по многим причинам выбирают онлайн-подготовку.

Индивидуальность и интерактивность

Еще 10−15 лет назад репетитора находили по объявлениям. Эта услуга никогда не была дешевой, при этом гарантировать результат никто не мог.

Ирина Сергеева,

мама старшеклассника:

Школьное образование становится все более поверхностным и предполагает большую самостоятельную работу. Конечно, если возникали трудности, я всегда помогала сыну делать уроки, но этого недостаточно, и мы часто пользовались услугами репетитора.

По словам Ирины, при выборе репетитора всегда есть риск. Даже если он покажет кучу дипломов и докажет свою состоятельность, нельзя быть уверенным, что он найдет подход именно к твоему ребенку.

Более того, придется потратить время на составление графика занятий, чтобы, с одной стороны, сохранить интенсивность уроков и пройти весь курс за определенное время, с другой — вписаться в расписание школьника и не перегрузить его самого. Востребованные репетиторы подстраиваться под вас, скорее всего, не будут, поэтому про занятия «в любое удобное время» придется забыть.

Современные тренды в области образования указывают на все большую востребованность дистанционных (онлайн) школ и отдельных курсов. Они позволяют выбирать время занятий и составлены так, чтобы дать максимум информации за короткое время.

Чему можно научиться

Онлайн-система дополнительного образования только формируется. Но интерес к ней со стороны пользователей очевиден, и многие компании начинают выходить на рынок с предложениями.

Этой осенью компания МТС открыла онлайн-школу Smart University (Умный университет) — образовательную платформу для тех, кто хочет получать качественные знания, не выходя из дома. Ее первым направлением стала подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Согласно данным Министерства образования, иностранный язык — наиболее востребованным предмет, за дополнительными знаниями обращаются 50% школьников.

Школьников Алтайского края подготовит к ЕГЭ по английскому онлайн-школа. Источник: smart-university.ru

Забегая вперед, скажем, что собственную образовательную платформу МТС планирует расширять новыми обучающими программами и функционалом. До конца 2018 года в Smart University откроют курсы по подготовке к ЕГЭ по математике, а в 2019-ом намерены внедрить экзамены по другим точным наукам и русскому языку, а также к ОГЭ по английскому языку.

Еще в Smart University планируется запустить курсы по подготовке к стандартизированным международным тестам — IELTS, TOEFL, GMAT и т.д.

Как проходит обучение

Образовательная платформа предлагает персональную программу. Ее разрабатывают индивидуально для каждого (one-to-one). Для этого используют специальный алгоритм, в котором учитывают уровень знаний ученика, доступное время занятий и балл, который школьник планирует получить на ЕГЭ.

Материалы программы разрабатывали ведущие эксперты в области ЕГЭ на основе реальных экзаменационных заданий и согласно требованиям Федерального института педагогических измерений.

Уроки проводят профессиональные учителя с помощью видеосвязи через приложение или сайт сервиса. Для учеников специально создают интерактивные учебники. В программе подготовки к ЕГЭ по английскому языку — 2,2 тысячи упражнений и 17,5 часов аудиозаписей с носителями языка из Великобритании, США и Канады.

Программа позволяет проходить промежуточные тесты и контролировать прогресс своего обучения с помощью встроенной системы статистики. Трекинг прогресса доступен в том числе и для родителей.

Команда Smart University. Источник: smart-university.ru

Сколько это стоит

Практика показывает, что в среднем родители будущих абитуриентов тратят на репетиторов до 5 тысяч рублей в месяц. Стоимость урока в Smart University начинается от 448,5 рублей, она зависит от количества занятий. Первое занятие — бесплатно.

Оплатить обучение можно через личный кабинет ученика на сайте smart-university.ru или в приложении. Кстати, за обучение в Smart University родители школьника могут получить социальный налоговый вычет.

Сейчас сервис Smart University функционирует в beta-версии и доступен в web-интерфейсе, а также на устройствах с iOS и в ближайшее время станет доступно для пользователей Android.

Онлайн-школа запущена в рамках Корпоративного университета МТС и имеет соответствующую лицензию на оказание образовательных услуг.

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