Штрафы за нарушение ПДД и выезд за границу

Выпустят или нет?
Приведем простой пример: если за неделю до вылета водитель допускает несерьезное нарушение ПДД и получает штраф, то препятствием для вылета заграницу такая ситуация не станет, даже если не будет произведена оплата в пользу государства. Чтобы ограничение было наложено, необходимо, чтобы из базы данных Госавтоинспекции дело попало в ФССП (Федеральная служба судебных приставов).
Происходит это, как правило, только по прошествии 70 дней и только в том случае, если водитель «забывает» оплатить штраф. При этом значение имеет и сумма задолженности. При штрафе свыше 30 тысяч рублей, который полагается за такие злостные правонарушения, как езда в нетрезвом состоянии или отказ от проведения медицинского освидетельствования, ограничение может быть наложено не в течение двух месяцев, а раньше.
Как узнать?
Разобраться во всех юридических тонкостях обычному человеку бывает непросто. Нельзя не учитывать и пресловутый человеческий фактор. Во-первых, данные от дорожной полиции приставам могут передаваться с задержкой. Во-вторых, при оформлении постановления могут возникнуть определенные проволочки. Чтобы не сомневаться, остановят ли вас на границе, или нет, лучше проверить наличии неоплаченных штрафа заранее. Сделать это можно на сайте: оплата-штрафов.рф.
В чем его преимущества:
- ресурс содержит только актуальную информацию. Если постановление вынесено, оно попадет в базу буквально сразу (напрямую с ФССП);
- проверить наличие штрафов можно любым удобным способом: по государственному номеру автомобиля или по ФИО водителя. Это особенно актуально, если вашим транспортным средством пользуетесь не только вы, но и другие люди;
- на портале можно произвести безопасную оплату, в том числе со скидкой 50%, которая предоставляется в случае оплаты в течение 20 дней с моменты вынесения соответствующего постановления.
Данные об оплате попадают в соответствующее ведомство в максимально короткие сроки. Квитанция хранится в личном кабинете пользователя, также дубликат высылается на электронную почту.
Также на сайте доступна проверка автомобиля по VIN (идентификационный номер). Такая процедура пригодится тем, кто покупает или продает автомобиль и хочет убедиться в отсутствии ограничений, наложенных на ТС.
Ресурс будет полезен не только тем, кто планирует выезд заграницу. Благодаря своевременной оплате штрафов можно избежать многих проблем и отлично сэкономить, поскольку это позволяет исключить формирование пени и других неприятных «санкций».