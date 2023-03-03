Штрафы за нарушение ПДД и выезд за границу

Могут ли неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения стать причиной для наложения запрета на выезд заграницу? — популярный среди автолюбителей вопрос. Какая сумма штрафа является препятствием к пересечению границы и как быстро оплатить возможные долги, чтобы снять все ограничения? Ответы на эти вопросы рассмотрим ниже.

Выпустят или нет?

Приведем простой пример: если за неделю до вылета водитель допускает несерьезное нарушение ПДД и получает штраф, то препятствием для вылета заграницу такая ситуация не станет, даже если не будет произведена оплата в пользу государства. Чтобы ограничение было наложено, необходимо, чтобы из базы данных Госавтоинспекции дело попало в ФССП (Федеральная служба судебных приставов).

Происходит это, как правило, только по прошествии 70 дней и только в том случае, если водитель «забывает» оплатить штраф. При этом значение имеет и сумма задолженности. При штрафе свыше 30 тысяч рублей, который полагается за такие злостные правонарушения, как езда в нетрезвом состоянии или отказ от проведения медицинского освидетельствования, ограничение может быть наложено не в течение двух месяцев, а раньше.

Как узнать?

Разобраться во всех юридических тонкостях обычному человеку бывает непросто. Нельзя не учитывать и пресловутый человеческий фактор. Во-первых, данные от дорожной полиции приставам могут передаваться с задержкой. Во-вторых, при оформлении постановления могут возникнуть определенные проволочки. Чтобы не сомневаться, остановят ли вас на границе, или нет, лучше проверить наличии неоплаченных штрафа заранее. Сделать это можно на сайте: оплата-штрафов.рф.

В чем его преимущества:

ресурс содержит только актуальную информацию. Если постановление вынесено , оно попадет в базу буквально сразу ( напрямую с ФССП);

оно попадет в базу буквально сразу напрямую с ФССП); проверить наличие штрафов можно любым удобным способом: по государственному номеру автомобиля или по ФИО водителя. Это особенно актуально , если вашим транспортным средством пользуетесь не только вы , но и другие люди;

если вашим транспортным средством пользуетесь не только вы но и другие люди; на портале можно произвести безопасную оплату , в том числе со скидкой 50%, которая предоставляется в случае оплаты в течение 20 дней с моменты вынесения соответствующего постановления.

Данные об оплате попадают в соответствующее ведомство в максимально короткие сроки. Квитанция хранится в личном кабинете пользователя, также дубликат высылается на электронную почту.

Также на сайте доступна проверка автомобиля по VIN (идентификационный номер). Такая процедура пригодится тем, кто покупает или продает автомобиль и хочет убедиться в отсутствии ограничений, наложенных на ТС.

Ресурс будет полезен не только тем, кто планирует выезд заграницу. Благодаря своевременной оплате штрафов можно избежать многих проблем и отлично сэкономить, поскольку это позволяет исключить формирование пени и других неприятных «санкций».