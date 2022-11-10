Сибирские энергетики получили паспорт готовности к зиме

Готовность всех филиалов компании «Россети Сибирь», в том числе «Алтайэнерго», к периоду низких температур 2022/2023 годов подтвердило Министерство энергетики России.

Итоговый документ Министерство энергетики России опубликовало на официальном сайте. Вручение паспорта готовности — обязательная процедура, которая служит подтверждением готовности энергокомпании к самому ответственному периоду, связанному с высокими нагрузками на сети.

— Во многих регионах Сибири и Дальнего Востока зима уже фактически началась. Синоптики предупреждают о морозах в ближайшие дни. Но нашей ключевой задачей традиционно остается обеспечение надежности электроснабжения потребителей при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования и персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации — это необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода, — отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Мероприятия для подготовки электросетей к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%. На техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов в регионах присутствия компанией «Россети Сибирь» в 2022 году направлено более 7,2 млрд рублей.

За 10 месяцев этого года на территории Алтайского края и Республики Алтай энергетики отремонтировали 8 880 километров линий электропередачи напряжением 0,4 — 110 кВ, 269 подстанций 35 — 100 кВ, 1 776 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). От лишней растительности расчищено 2 193 гектара просек.

На 100% укомплектован аварийный запас. К морозам подготовлены автотранспорт и спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения. На случай нештатных ситуаций в двух регионах к работе готовы 310 оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад в составе 1263 человека и 553 единиц высоко проходимой и спецтехники. Сформированы 18 мобильных аварийно-восстановительных бригад — 128 человек и 107 единиц техники.

Заключены соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

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