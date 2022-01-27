Сибирякам не хватило мест на бесплатном семинаре долларового миллионера

Семинар произвёл настоящий фурор в городе! К сожалению, не все, кто хотел и приехал, смогли попасть в зал. Свободных мест не осталось ещё до начала мероприятия!

Кто же такой Максим Темченко? И почему люди готовы ехать даже из дальних городов Сибири, чтобы попасть на его семинар?

Максим Темченко — эксперт-консультант Министерства образования по теме «Личные финансы»; академик наук IACE; автор 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности; платиновый партнер Тони Роббинса; Президент крупнейшего в мире русскоязычного института финансовой грамотности «Клуб Миллионеров», который сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.

Максим Темченко. Фото предоставлено рекламодателем.

В основе его авторского курса — практические приемы, которые: сокращают лишние расходы , куда уходят крупные суммы;

куда уходят крупные суммы; увеличивают доходы в дополнение к вашему основному виду деятельности;

позволяют прогнозировать будущие доходы и расходы;

учат откладывать дельту и формировать капитал для инвестиций;

создать свой бизнес с нуля без вложений;

учат инвестировать с минимальными потерями.

Семинар «7 секретов Клуба Миллионеров» — это 12-летний опыт и более 30 миллионов рублей, потраченных Максимом на собственное обучение, проверки гипотез и выявления рабочих инструментов.

Максим Темченко. Фото предоставлено рекламодателем.

Семинар будет полезен тем, кто:

1 Попал в долговую яму Каждый второй человек считает, что способен справиться с этой проблемой в одиночку, а по итогу зарывается в долгах еще больше.

2 Столкнулся с кассовыми разрывами Вы поймете, как выстроить четкую финансовую систему, чтобы перестать жить в долг и начать приумножать свои деньги.

3 Уперся в потолок дохода 83% жителей страны годами не могут увеличить свой доход. На семинаре вы получите ответы на вопросы, как выйти на следующий уровень.

4 Хочет создать собственный капитал , найти дополнительный пассивный доход и понять , какой способ инвестирования подойдет С помощью стратегий, озвученных на семинаре, вы сэкономите своё время и свои деньги.

5 Ищет сильное окружение для личного роста Чтобы стать миллионером, важно не только овладеть азами финансовой грамотности. Важно собрать вокруг себя таких же мотивированных и целеустремленных людей.

Максим Темченко. Фото предоставлено рекламодателем.

За один день вы успеете многое: Разложите по полочкам элементы мировых трендов и тенденций , чтобы быть в теме современной ситуации.

чтобы быть в теме современной ситуации. Затем определите свой финансовый статус через 10 лет.

Следом глубоко разберете формулы богатства и бедности , которые изменят подход к деньгам и по-настоящему вскружат голову.

которые изменят подход к деньгам и по-настоящему вскружат голову. Поймете , в чем суть финансовой психологии , и ответите на вопрос , почему мозг так сопротивляется вашему богатству.

в чем суть финансовой психологии и ответите на вопрос почему мозг так сопротивляется вашему богатству. Кроме того , вы определите свой финансовый IQ. Тест покажет , в какой денежной ситуации вы находитесь , насколько способны к созданию собственного капитала и его увеличению.

Уникальные знания за 0 рублей!

Познакомиться с Максимом Темченко и узнать лайфхаки, которые изменят вашу жизнь, можно только 17 февраля в СК «Север».

Максим зарядит бешеной энергией — этот семинар вы точно не забудете!

Трансляции не будет, повторов тоже!

Один день — единственный шанс!

Семинар пройдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, 61 (спортивный комплекс «Север»).

Обязательна регистрация!

Возрастное ограничение: 18+