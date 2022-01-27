Сибирякам не хватило мест на бесплатном семинаре долларового миллионера

Семинар произвёл настоящий фурор в городе! К сожалению, не все, кто хотел и приехал, смогли попасть в зал. Свободных мест не осталось ещё до начала мероприятия!
Кто же такой Максим Темченко? И почему люди готовы ехать даже из дальних городов Сибири, чтобы попасть на его семинар?
Максим Темченко — эксперт-консультант Министерства образования по теме «Личные финансы»; академик наук IACE; автор 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности; платиновый партнер Тони Роббинса; Президент крупнейшего в мире русскоязычного института финансовой грамотности «Клуб Миллионеров», который сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.
В основе его авторского курса — практические приемы, которые:
- сокращают лишние расходы, куда уходят крупные суммы;
- увеличивают доходы в дополнение к вашему основному виду деятельности;
- позволяют прогнозировать будущие доходы и расходы;
- учат откладывать дельту и формировать капитал для инвестиций;
- создать свой бизнес с нуля без вложений;
- учат инвестировать с минимальными потерями.
Семинар «7 секретов Клуба Миллионеров» — это 12-летний опыт и более 30 миллионов рублей, потраченных Максимом на собственное обучение, проверки гипотез и выявления рабочих инструментов.
Семинар будет полезен тем, кто:
Каждый второй человек считает, что способен справиться с этой проблемой в одиночку, а по итогу зарывается в долгах еще больше.
Вы поймете, как выстроить четкую финансовую систему, чтобы перестать жить в долг и начать приумножать свои деньги.
83% жителей страны годами не могут увеличить свой доход. На семинаре вы получите ответы на вопросы, как выйти на следующий уровень.
С помощью стратегий, озвученных на семинаре, вы сэкономите своё время и свои деньги.
Чтобы стать миллионером, важно не только овладеть азами финансовой грамотности. Важно собрать вокруг себя таких же мотивированных и целеустремленных людей.
За один день вы успеете многое:
- Разложите по полочкам элементы мировых трендов и тенденций, чтобы быть в теме современной ситуации.
- Затем определите свой финансовый статус через 10 лет.
- Следом глубоко разберете формулы богатства и бедности, которые изменят подход к деньгам и по-настоящему вскружат голову.
- Поймете, в чем суть финансовой психологии, и ответите на вопрос, почему мозг так сопротивляется вашему богатству.
- Кроме того, вы определите свой финансовый IQ. Тест покажет, в какой денежной ситуации вы находитесь, насколько способны к созданию собственного капитала и его увеличению.
Уникальные знания за 0 рублей!
Познакомиться с Максимом Темченко и узнать лайфхаки, которые изменят вашу жизнь, можно только 17 февраля в СК «Север».
Максим зарядит бешеной энергией — этот семинар вы точно не забудете!
Трансляции не будет, повторов тоже!
Один день — единственный шанс!
Семинар пройдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, 61 (спортивный комплекс «Север»).
Обязательна регистрация!
Возрастное ограничение: 18+