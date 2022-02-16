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Сибирякам рассказали, как защитить свои накопления от инфляции

Если вы хотите, чтобы ваши сбережения не только хранились, но и приумножались, откройте вклад, советуют финансисты. Это один из самых простых и доступных способов получить пассивный доход сверх инфляции.

Банк «Левобережный» (ПАО)

Вы можете заработать на своих накоплениях без особых усилий. Для этого не обязательно обладать солидным капиталом — достаточно иметь на руках 50 000 рублей. И открыть вклад «Любимый» в Банке «Левобережный» с гарантированно высокой ставкой до 10% годовых на весь период размещения средств. Проценты по нему выплачиваются ежемесячно и ими можно распоряжаться в любое время на ваше усмотрение.

Срок вклада может составлять один, полтора и два года. От этого зависит ставка — 9%, 9,25% или 9,75% годовых соответственно. Если открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении BL-online, можно заработать на 0,25% больше. В этом случае доход будет рассчитываться по ставке 10% годовых при размещении средств на два года. Например, вы разместите онлайн 250 000 рублей. За 2 года вы заработаете порядка 50 000 рублей и заберете в конце срока около 300 000 рублей. Посчитайте свой доход в онлайн-калькуляторе. Вклад можно продлить на тот же срок под процентную ставку, которая будет действовать в банке на момент пролонгации.


Для пенсионеров, которые получают пенсию на счет/вклад в Банке «Левобережный», действуют высокие ставки при открытии вклада в любом офисе банка: 10% - при размещении средств на два года, 9,5% годовых — на полтора года, 9,25% - на один год.

Будьте спокойны за свои средства. Банк «Левобережный» является участником системы страхования вкладов с 2004 года.

Открыть вклад можно в интернет-банке, мобильном приложении BL-online или в офисах Банка «Левобережный»:

  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,
  • г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

За консультацией обращайтесь по телефону 8−800−3333−555.

Сумма вклада — от 50 000 рублей, срок — 367, 540 или 730 дней на выбор. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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