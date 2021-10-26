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Сибиряки могут получить кредиты на любые цели по ставке от 5,5% годовых

Потребительские кредиты без залога и поручителей выдает Банк «Левобережный».

На какие бы цели вам ни понадобились средства, вы можете взять кредит в Банке «Левобережный». Сумма кредита — от 5 тысяч рублей до 1 млн рублей*, срок — от полугода до 5 лет. Ставка зависит от категории клиента, суммы кредита и оформления финансовой защиты жизни и здоровья.

Банк «Левобережный» (ПАО).

Рассмотрим условия кредита на примере двух историй — Владимира и Ирины. Владимир — пенсионер. При обращении в Банк «Левобережный» он узнал, что ставка по кредиту будет ниже, если он станет получать пенсию здесь. Поэтому он оформил перевод пенсии в банк и ему одобрили кредит по минимальной ставке 5,5% годовых. В свою очередь, Ирина получает зарплату на счет в Банке «Левобережный». Для нее ставка по кредиту со страховкой тоже составляет 5,5% годовых при сумме от 800 000 рублей.

Допустим, герои нашей истории возьмут в кредит 1 млн рублей на 5 лет, но Владимир — со страховкой под 5,5% годовых, а Ирина — без нее под 12,9% годовых. В этом случае ежемесячный платеж Владимира составит 19 101 рубль, а Ирины — 22 702 рубля. Получается, что Владимир, помимо того, что сэкономит 67 310 рублей, еще и защитит свою жизнь и здоровье страховкой на 5 лет.

Для оформления кредита нужны только паспорт, СНИЛС и в некоторых случаях справка о доходах. Заявка рассматривается в течение 1 часа с момента предоставления документов.

Не думайте, где взять деньги, — воспользуйтесь выгодным предложением и решайте, как их потратить. Подать заявку на кредит вы можете на сайте, в мобильном приложении BL-online или любом офисе Банка «Левобережный» в Алтайском крае:

  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22
  • г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Примерный ежемесячный платеж можно рассчитать в онлайн-калькуляторе или запросить у специалиста в офисе. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8−800−3333−555 и в офисы банка.


* Сумма кредита — от 5 тысяч до 1 млн рублей, при оформлении страховки максимально возможная сумма на руки клиенту — 850 000 рублей. Ставка зависит от категории клиента и суммы кредита: со страховкой — от 5,5% до 12,5% годовых, без страховки — от 12,9% до 19,9% годовых.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте www.nskbl.ru и в офисах банка.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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