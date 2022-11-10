Сибсети меняются

На связи один из крупнейших независимых операторов в Сибири. Уже 18 лет мы радуем своих пользователей, которых на текущий момент более 300 тысяч!

Год назад мы провели ребрендинг, который подчеркнул наши ценности: абонент — на первом месте, Сибсети — дружелюбный, с быстрой реакцией провайдер, который не боится экспериментов.

Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.

Но мы не стоим на месте и этот год тоже прошел плодотворно. Мы успели сделать многое:

выпустили программу лояльности — абоненты получают бонусы за активность , которые могут потратить на наши продукты и услуги.

которые могут потратить на наши продукты и услуги. дали нашим абонентам возможность управления услугами и доступ к контенту с мобильных устройств благодаря семейству удобных приложений. Кстати , они высоко оценили этот сервис — рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений.

они высоко оценили этот сервис — рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений. сократили время ожидания ответа на обращения пользователей , во многом благодаря развитию неголосовых сервисов — чаты , мессенджеры , приложение.

во многом благодаря развитию неголосовых сервисов — чаты мессенджеры приложение. повысили качество работы технического персонала с помощью проекта «Участковый сервис», в рамках которого каждый техник отвечает за свою территорию.

А с 1 ноября стартовала акция с крутыми подарками.

Подключайтесь и получите шанс выиграть Iphone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год интернета и многое другое!

Для этого достаточно стать нашим абонентам в период с 1 ноября по 26 декабря, для действующих пользователей — «прокачать» свой тариф — добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами или подключить тематические ТВ-пакеты, купить годовой абонемент на интернет.

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Домашний кинотеатр: доступ к тысячам фильмов и сериалов на основе партнерских подписок

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Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом — спорт, кино и многое другое.

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