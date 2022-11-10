Сибсети меняются

Год назад мы провели ребрендинг, который подчеркнул наши ценности: абонент — на первом месте, Сибсети — дружелюбный, с быстрой реакцией провайдер, который не боится экспериментов.
Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.
Но мы не стоим на месте и этот год тоже прошел плодотворно. Мы успели сделать многое:
- выпустили программу лояльности — абоненты получают бонусы за активность, которые могут потратить на наши продукты и услуги.
- дали нашим абонентам возможность управления услугами и доступ к контенту с мобильных устройств благодаря семейству удобных приложений. Кстати, они высоко оценили этот сервис — рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений.
- сократили время ожидания ответа на обращения пользователей, во многом благодаря развитию неголосовых сервисов — чаты, мессенджеры, приложение.
- повысили качество работы технического персонала с помощью проекта «Участковый сервис», в рамках которого каждый техник отвечает за свою территорию.
А с 1 ноября стартовала акция с крутыми подарками.
Подключайтесь и получите шанс выиграть Iphone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год интернета и многое другое!
Для этого достаточно стать нашим абонентам в период с 1 ноября по 26 декабря, для действующих пользователей — «прокачать» свой тариф — добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами или подключить тематические ТВ-пакеты, купить годовой абонемент на интернет.
Кстати, сейчас вы можете попробовать наши продукты всего за 1 руб на целый месяц:
- Стабильный и качественный интернет
- Домашний кинотеатр: доступ к тысячам фильмов и сериалов на основе партнерских подписок
- 140+ популярных ТВ-каналов
- Выгодная рассрочка на новые роутеры и приставки
- Доступ к соцсетям и мессенджерам при любом балансе
Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом — спорт, кино и многое другое.
Подключайтесь и оцените результаты работы нашей команды. Мы стараемся для вас!
По вопросам подключения можно обратиться в офис компании или по телефону: 8 960 946 60 29
Организатор акции: ООО «Сибирские сети». Срок проведения акции: