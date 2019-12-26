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Сколько сэкономят или доплатят жители края из-за снижения и роста платы за вывоз ТКО в 2020 году

Краевое управление по тарифам приняло несколько решений, благодаря которым плата жителей за вывоз и захоронение мусора в 2020 году понизится. Снижение произойдет не на всей территории края, а лишь в пяти из семи существующих «мусорных зон». В двух других запланировано некоторое увеличение платежа.

Экономим по правилам.
Экономим по правилам.
Depositphotos.

Основной причиной снижения платы за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) стало принятие федерального закона, позволившего освободить регоператоров от налога на добавленную стоимость. Однако

Барнаульская зона (регоператор «ЭКО-Комплекс»)

  • В Барнауле с 1 января плата за вывоз снизится с 65,41 рублей с человека в (декабрь 2019 года) до 60,35 рублей.
  • В других населенных пунктах я 1 января — с 43,97 до 40,57 рублей.

Семья из трех человек в Барнауле сэкономит за год 182,16 рублей, в других населенных пунктах — 122,4 рубля.

Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
Вывоз мусора — сложная логистическая задача.
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Алейская зона («Спецобслуживание-Центральное»)

Плата снизится с 1 января 2020 года с 68,7 рублей (декабрь 2019) до 57,08 рублей с человека.

Семья из трех человек сэкономит за год 418,32 рубля.

Славгородская зона («Позитив 88»)

С 1 января с 109,2 рублей (декабрь-2019) до 71,24 рублей с человека.

Семья из трех человек сэкономит за год 1336,56 рублей.

Раздельный сбор мусора в Заринске.
Раздельный сбор мусора в Заринске.
Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Рубцовская зона («ВторГеоРесурс»)

С 1 января плата снизится с 79,27 рублей (декабрь-2019) до 64,22 рублей на человека в месяц.

Семья из трех человек сэкономит за год 541,80 рублей.

Каменская зона (регоператор «Линетт»)

С 1 января плата снизится с 46,63 рублей (декабрь-2019) до 39,36 рублей на человека в месяц.

Семья из трех человек сэкономит за год 261,72 рубля.

Мусор на улицах Бийска
Мусор на улицах Бийска
biwork.ru

Бийская зона («Спецобслуживание-Центральное»)

  • В первом полугодии 2020 года плата останется такой же, какой была во втором полугодии 2019 года: 37,59 рублей.
  • С 1 июля 2020 года увеличится до 43,06 рублей с человека в месяц.

За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 98,46 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.

Заринская зона («Спецобслуживание-Центральное»)

  • В первом полугодии плата не изменится, расплачиваться надо по цене второго полугодия 2019 года: 40,41 рублей.
  • С 1 июля увеличится до 45,32 рублей с человека.

За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 88,36 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.

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