Сладкая наука. Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хороший торт

Роспотребнадзор дал советы, на что обращать внимание при покупке тортов. Смотреть надо как на условия их транспортировки и хранения, так и на состав. Бывает, что производитель меняет натуральные компоненты на искусственные, которые могут плохо повлиять на здоровье.

1. Состав смотрим на этикетке

Если в составе торта указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель решил сэкономить. Заменив натуральные ингредиенты на искусственные, он увеличил срок хранения изделия, создал более привлекательный внешний вид. Но замена может не пойти на пользу организму.

2. Срок хранения при температуре хранения +2 до +6°

Внимательно прочитайте этикетку. А, особенно — то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия. В холодильнике торты и пирожные хранятся не более…

72 часов без отделки кремом,

36 часов с белково-взбивным кремом или с фруктовой отделкой , со сливочным кремом , в том числе пирожное «Картошка»,

со сливочным кремом в том числе пирожное «Картошка», 6 часов с заварным кремом и кремом из взбитых сливок.

При выборе лучше выбирать продукцию местных фабрик. И это ясно: импортный товар слишком долго перевозят и поэтому производители, специально увеличивают срок годности продукции, добавляя консерванты.

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3. Место покупки: должны быть условия

Роспотребнадзоре советует покупать торты и пирожные только в стационарных магазинах. То есть там, где созданы условия для их хранения: (проветриваемые склады торговые залы с кондиционерами, специально оборудованные холодильные полки или витрины.

Кстати, обратите внимание на то, есть ли все эти условия в магазине. Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение — кондитерских изделий навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35 см от пола, не допускается.

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4. Хранение тортов и пирожных

Кондитерские изделия должны перевозиться в закрытых лотках, в специальных закрытых автомашинах или фургонах, оборудованных полками, категорически нельзя перевозить их навалом. Каждый торт должен быть упакован поштучно в потребительскую тару. Пирожных — в лотки с плотно прилегающими крышками.

Перенос кремовых кондитерских изделий на открытых листах или лотках не допускается. При приемке кондитерских изделий с кремом не проводится перекладывание их из лотков поставщика, а также реализация их в неупакованном виде по методу самообслуживания.