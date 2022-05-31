Сладости и подарки за покупку: только 1 июня в магазинах «Галамарт»

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» устраивает настоящие детские праздники 1 июня. Самых маленьких ждут интересные конкурсы, мастер-классы и сладости, а за каждую покупку от 100 рублей можно будет выбрать подарок ребенку . Приходите всей семьей и отметьте Международный День защиты детей вместе с народным магазином!

Конкурсы, мастер-классы и подарки в Международный День защиты детей.

За чек суммой от 100 рублей вы сможете выбрать любой подарок от «Галамарта». Или предоставьте такое важное решение самому малышу: дети уж точно отлично знают, что им нужно.

Кроме того, не стесняйтесь угощать ребенка конфетами, которые в этот день будут в народном магазине, и приятный бонус: пока вы будете заняты покупками, малыш сможет поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, смастерить оригами или заняться раскрашиванием: 1 июня «Галамарт» превратится в настоящий центр всех детских удовольствий!

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Ну, а для взрослых — выгодный шопинг. В такой день обязательно надо приобрести новые игрушки! Радиоуправляемые машинки, конструкторы, куклы, пазлы, целые творческие наборы — ассортимент здесь обширный. Для дома — хозтовары, на кухню — новую посуду, на дачу — теплый уютный плед, а для более комфортной и легкой жизни — бытовую технику. И не забудьте разные мелочи для настроения: нежные светильники, свечи или ароматические наборы. Всего здесь более 7 000 товаров по самым доступным ценам: выбирать — одно удовольствие!

Конкурсы , мастер-классы и подарки в Международный День защиты детей. Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Свердловская обл, г Екатеринбург. Акция действительна 28.06.22 г. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru. Информация на изображениях может отличаться от действительной.

*Акция действует 1 июня 2022 г. в магазинах «Галамарт».