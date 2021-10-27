Современные новостройки: как быстро сделать ремонт в квартире?

Специалисты «Русского Ремонта» помогут не только успешно справиться с этой задачей, но и выполнят все работы в максимально короткие сроки без потери качества. Примеры готовых квартир в высотных зданиях можно посмотреть на официальном сайте компании https://russ-remont.ru.
Особенности
Коллектив. Высокий уровень профессионализма, богатый практический опыт и отменное качество — это лишь немногие из перечня требований, предъявляемых к сотрудникам любого звена строительной фирмы «Русский Ремонт». Другие преимущества:
- стаж любого работника — не менее 5 лет в избранной профессии;
- вместо «широкопрофильных» мастеров в штате только узкие специалисты, которые знают о своем деле практически все, включая многочисленные тонкости и нюансы;
- новые технологии — регулярное прохождение курсов повышения квалификации, обучающих работе с современными материалами и знакомящих с последними разработками в области ремонта и строительства.
Забота о клиенте. Основные принципы компании:
- гарантия на все выполненные работы 3 года;
- никакой предоплаты;
- возможность рассрочки на 6 месяцев.
Компания выполняет все виды работ как в случае текущего ремонта, так и сдачи квартиры под ключ.
Новостройки: что и когда нужно делать?
При недавней сдаче дома в эксплуатацию порядок проведения работ следующий:
- проектирование и дизайн;
- запуск водо- и электроснабжения;
- выравнивание пола;
- возведение межкомнатных перегородок;
- выполнение разводки по дому электричества, водопроводных труб, канализации;
- отделочные работы — плитка, обои, покраска стен, монтаж электрофурнитуры, сантехники, дверей и пр.
Установка системы отопления зависит от ее типа. Например, в случае «теплого пола» ее основные элементы монтируются практически на начальных этапах. А конвекторный тип или с использованием радиаторов обустраивается позже.
Для профилактики трещин можно задействовать специальную армированную стяжку, а среди обоев — с основой на флисе.