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Современные новостройки: как быстро сделать ремонт в квартире?

Как известно, многоэтажный дом после постройки дает усадку. В результате могут появиться трещины, которые испортят внешний вид любого жилья, особенно если там уже были выполнены какие-либо отделочные работы. Поэтому, делая ремонт в недавно сданных в эксплуатацию домах, важно знать все нюансы, в том числе и то, какие материалы использованы, и как они будут себя вести в новостройках.

Современные новостройки: как быстро сделать ремонт в квартире?
Современные новостройки: как быстро сделать ремонт в квартире?
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Специалисты «Русского Ремонта» помогут не только успешно справиться с этой задачей, но и выполнят все работы в максимально короткие сроки без потери качества. Примеры готовых квартир в высотных зданиях можно посмотреть на официальном сайте компании https://russ-remont.ru.

Особенности

Коллектив. Высокий уровень профессионализма, богатый практический опыт и отменное качество — это лишь немногие из перечня требований, предъявляемых к сотрудникам любого звена строительной фирмы «Русский Ремонт». Другие преимущества:

  • стаж любого работника — не менее 5 лет в избранной профессии;
  • вместо «широкопрофильных» мастеров в штате только узкие специалисты, которые знают о своем деле практически все, включая многочисленные тонкости и нюансы;
  • новые технологии — регулярное прохождение курсов повышения квалификации, обучающих работе с современными материалами и знакомящих с последними разработками в области ремонта и строительства.

Забота о клиенте. Основные принципы компании:

  • гарантия на все выполненные работы 3 года;
  • никакой предоплаты;
  • возможность рассрочки на 6 месяцев.

Компания выполняет все виды работ как в случае текущего ремонта, так и сдачи квартиры под ключ.

Новостройки: что и когда нужно делать?

При недавней сдаче дома в эксплуатацию порядок проведения работ следующий:

  • проектирование и дизайн;
  • запуск водо- и электроснабжения;
  • выравнивание пола;
  • возведение межкомнатных перегородок;
  • выполнение разводки по дому электричества, водопроводных труб, канализации;
  • отделочные работы — плитка, обои, покраска стен, монтаж электрофурнитуры, сантехники, дверей и пр.

Установка системы отопления зависит от ее типа. Например, в случае «теплого пола» ее основные элементы монтируются практически на начальных этапах. А конвекторный тип или с использованием радиаторов обустраивается позже.

Для профилактики трещин можно задействовать специальную армированную стяжку, а среди обоев — с основой на флисе.

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