Современные новостройки: как быстро сделать ремонт в квартире?

Как известно, многоэтажный дом после постройки дает усадку. В результате могут появиться трещины, которые испортят внешний вид любого жилья, особенно если там уже были выполнены какие-либо отделочные работы. Поэтому, делая ремонт в недавно сданных в эксплуатацию домах, важно знать все нюансы, в том числе и то, какие материалы использованы, и как они будут себя вести в новостройках.

Специалисты «Русского Ремонта» помогут не только успешно справиться с этой задачей, но и выполнят все работы в максимально короткие сроки без потери качества. Примеры готовых квартир в высотных зданиях можно посмотреть на официальном сайте компании https://russ-remont.ru.

Особенности

Коллектив. Высокий уровень профессионализма, богатый практический опыт и отменное качество — это лишь немногие из перечня требований, предъявляемых к сотрудникам любого звена строительной фирмы «Русский Ремонт». Другие преимущества:

стаж любого работника — не менее 5 лет в избранной профессии;

вместо «широкопрофильных» мастеров в штате только узкие специалисты , которые знают о своем деле практически все , включая многочисленные тонкости и нюансы;

которые знают о своем деле практически все включая многочисленные тонкости и нюансы; новые технологии — регулярное прохождение курсов повышения квалификации , обучающих работе с современными материалами и знакомящих с последними разработками в области ремонта и строительства.

Забота о клиенте. Основные принципы компании:

гарантия на все выполненные работы 3 года;

никакой предоплаты;

возможность рассрочки на 6 месяцев.

Компания выполняет все виды работ как в случае текущего ремонта, так и сдачи квартиры под ключ.

Новостройки: что и когда нужно делать?

При недавней сдаче дома в эксплуатацию порядок проведения работ следующий:

проектирование и дизайн;

запуск водо- и электроснабжения;

выравнивание пола;

возведение межкомнатных перегородок;

выполнение разводки по дому электричества , водопроводных труб , канализации;

водопроводных труб канализации; отделочные работы — плитка , обои , покраска стен , монтаж электрофурнитуры , сантехники , дверей и пр.

Установка системы отопления зависит от ее типа. Например, в случае «теплого пола» ее основные элементы монтируются практически на начальных этапах. А конвекторный тип или с использованием радиаторов обустраивается позже.

Для профилактики трещин можно задействовать специальную армированную стяжку, а среди обоев — с основой на флисе.