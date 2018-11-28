Новый год — это не только застолье, это еще и время сюрпризов ! Это волшебный день, когда можно осчастливить множество людей сразу. Новогоднее настроение 2019 — как его создать?

Можно устроить себе маленький праздник походом по магазинам. Приобретите подарки для всех родственников и друзей! Не обязательно сильно тратится, даже выбор обычных сувениров подарит вам ощущение предстоящего праздника. Яркие витрины и огромные украшения магазинов и торговых центров однозначно поднимут настроение и порадуют своим внешним видом.

Не забудьте и про себя! Купите себе пару нарядных вещей. Поразмыслите над тем, в чем встретить Новый год. Сделайте новогодний маникюр. Вот увидите, позитивные эмоции не заставят себя ждать!

А торгово-развлекательный центр «ПИОНЕР» уже позаботился о том, чтобы удвоить вашу радость от подготовки к новому году! Ведь при покупке в отделах ТРЦ «ПИОНЕР» (кроме гипермаркета ЛЕНТА) на общую сумму 3000 рублей, вы можете участвовать в «Новогоднем розыгрыше iPhone X и других ‎ ценных призов» 22 декабря!

Создаем новогоднее настроение подарками! Источник: ТРЦ «ПИОНЕР»

Помимо крутой техники от торгового центра, вас ждут сертификаты и подарки от отделов ТРЦ «ПИОНЕР»!

Вы сможете выбрать подарок по душе в салоне «Золотой Телец» и «Kabarovsky» в виде эксклюзивных ювелирных украшений и сверкать ярче всех в новом году!

Демисезонную куртку на выбор подарит отдел верхней одежды Defreeze. Здесь представлены качественные и теплые дизайнерские изделия верхней одежды на любой вкус!

Салон «Segment» приготовил в подарок сертификат на 5000 рублей на представленный ассортимент верхней и повседневной одежды на все случаи жизни, а красивую и качественную обувь на выбор подарит магазин «Монро».

Компания Gipfel, известнейший производитель высококачественной и экологически безопасной посуды, порадует счастливчика набором долговечных уникальных кухонных изделий, а Humidor-club — кальяном высотой 68 сантиметров.

Ноутбук сервис, имеющий самый широкий ассортимент запчастей и аксессуаров, приготовил сертификат на 5000 рублей. На такую же сумму можно будет набрать подарки для своих любимых питомцев в отделе «Мокрый нос», расположенном на первом этаже торгового центра.

Магазин парфюмерии и косметики Рив Гош подарит возможность окунуться в мир парижской роскоши и 5000 рублей на любые товары магазина!

Создаем новогоднее настроение подарками! Источник: ТРЦ «ПИОНЕР»

Порадовать себя также можно будет подарками от салонов нижнего белья «Bellissimo» и «75−95». Благодаря уникальному ассортименту и качеству, представленному в салонах, вы точно подберёте свое идеальное бельё! А идеальные очки, линзы или другие аксессуары можно будет получить в подарок от оптики «МИО»!

Если вы ещё не любитель спорта, то точно полюбите его, когда получите в подарок сертификат на 5000 рулей от магазина «SPORTPIT» или «SportHouse»! В этих магазинах можно найти все для спорта, как для любителей, так и для профессионалов!

А если вы следите не только за фигурой, но и за временем, то салон «Секунда» именно для вас приготовил сертификат на 5000 рублей на свой великолепный ассортимент наручных и настенных часов.

Сертификат на качественную и стильную одежду фирмы «ПЕПЛОС» обязательно повезет выиграть именно тебе! Ну, а если не в «ПЕПЛОС», то тогда в «Sanger» на утепленные дизайнерские джинсы на выбор!

Создаем новогоднее настроение подарками! Источник: ТРЦ «ПИОНЕР»

А деткам точно посчастливится выиграть сертификат на 5000 рублей от «Республики KIDS» и нарядиться к новому году в одежду от ведущих производителей детских товаров!

А еще у нас есть вкуснейшие сертификаты от кафе русской кухни «Матрешка», с которыми обед всегда будет превращаться в застолье из русской сказки!

Просто приходите в ТРЦ «ПИОНЕР», создавайте новогоднее настроение и выигрывайте классные подарки!

Мы ждем вас!

ТРЦ «Пионер» Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в Сайт: www.pionermall.ru Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram