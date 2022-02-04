Специалисты рассказали, что влияет на потерю внимания у детей и о способах решения проблемы

Многие мамы даже не догадываются, что причиной этого может быть снижение уровня йода в организме. В период роста детей необходимо следить за уровнем йода, так как у ребенка может снижаться концентрация внимания, он может хуже запоминать информацию и быстрее утомляться.

Как сообщает womanhit.ru, к сожалению, сниженный уровень йода в России — это проблема национального масштаба, о чем говорил в своем интервью даже министр здравоохранения РФ. Дети и их родители употребляют в 3—4 раза меньше йода, чем необходимо.

По данным исследований, опубликованных в «Русском медицинском журнале» («Способы коррекции психических нарушений у детей в йододефицитном регионе», Моллаева Н. Р., Дикевич Е. А.), даже хорошо успевающие дети с пониженным уровнем йода, отстают от своих сверстников, не испытывающих недостатка йода:

в сфере внимания — на 56%

в сфере восприятия — на 30%

в сфере тонкой моторики — на 17%

в темпах мыслительной деятельности — на 20%

Как улучшить память, внимательность и концентрацию ребенка? Употреблять ежедневную норму йода, которая составляет:

для детей 3—7 лет: 90—120 мкг в сутки

для детей 7—12 лет: 150 мкг в сутки

Каким же способом повысить уровень йода в организме ребенка? Выбрать подходящий режим питания.

Способ 1

Увеличить содержание морепродуктов и морской рыбы в рационе ребенка. Больше всего йода — в нежирной рыбе с белым мясом: треске, пикше или сайде. Почему лучше начать с рыбы? К ней дети относятся терпимо — в отличие, скажем, от мидий или устриц.

Плюсы

Приемлемая стоимость

Натуральный продукт

Минусы

Потери йода при приготовлении любого продукта , богатого этим микроэлементом , составляют до 60%. Учитывая это , чтобы получить нужную норму йода , ребенок должен съедать в день почти по 300 грамм трески ( содержание до термической обработки — 130 мкг йода на 100 гр).

Способ 2

Включить в детский рацион питание «Smart Kid®» («Умный ребенок®») с гелеобразным продуктом из бурых водорослей (ламинарии), богатым йодом. В каждой порции (90 грамм) — дневная норма йода, необходимого ребенку и комплекс более чем из 140 полезных веществ морских водорослей.

Детское питание «Smart Kid® (Умный ребенок®) получило экспертное заключение ФГБУН 'ФИЦ питания и биотехнологии», официально зарегистрировано в России и Евросоюзе, поставляется в 37 стран.

Плюсы

Единственное питание с гидролизатом ламинарии , богатой йодом

богатой йодом В ламинарии содержится более 140 полезных веществ: витамины , минералы , микро-и макроэлементы , аминокислоты , полезные полисахариды — все , что необходимо растущему детскому организму

минералы микро-и макроэлементы аминокислоты полезные полисахариды — все что необходимо растущему детскому организму Безопасный органический йод — молекула йода связана с органической молекулой ( полисахаридом или аминокислотой), что повышает ее усвояемость.

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Минусы