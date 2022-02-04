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Специалисты рассказали, что влияет на потерю внимания у детей и о способах решения проблемы

Очень часто дети становятся причиной потери внимания у детей становится несбалансированное питание, иными словами — дефицит полезных веществ.

Как улучшить память, внимательность и концентрацию ребенка.
Как улучшить память, внимательность и концентрацию ребенка.
Фото предоставлено рекламодателем.

Многие мамы даже не догадываются, что причиной этого может быть снижение уровня йода в организме. В период роста детей необходимо следить за уровнем йода, так как у ребенка может снижаться концентрация внимания, он может хуже запоминать информацию и быстрее утомляться.

Как сообщает womanhit.ru, к сожалению, сниженный уровень йода в России — это проблема национального масштаба, о чем говорил в своем интервью даже министр здравоохранения РФ. Дети и их родители употребляют в 3—4 раза меньше йода, чем необходимо.

По данным исследований, опубликованных в «Русском медицинском журнале» («Способы коррекции психических нарушений у детей в йододефицитном регионе», Моллаева Н. Р., Дикевич Е. А.), даже хорошо успевающие дети с пониженным уровнем йода, отстают от своих сверстников, не испытывающих недостатка йода:

  • в сфере внимания — на 56%
  • в сфере восприятия — на 30%
  • в сфере тонкой моторики — на 17%
  • в темпах мыслительной деятельности — на 20%

Как улучшить память, внимательность и концентрацию ребенка? Употреблять ежедневную норму йода, которая составляет:

  • для детей 3—7 лет: 90—120 мкг в сутки
  • для детей 7—12 лет: 150 мкг в сутки

Каким же способом повысить уровень йода в организме ребенка? Выбрать подходящий режим питания.

Способ 1

Увеличить содержание морепродуктов и морской рыбы в рационе ребенка. Больше всего йода — в нежирной рыбе с белым мясом: треске, пикше или сайде. Почему лучше начать с рыбы? К ней дети относятся терпимо — в отличие, скажем, от мидий или устриц.

Плюсы

  • Приемлемая стоимость
  • Натуральный продукт

Минусы

  • Потери йода при приготовлении любого продукта, богатого этим микроэлементом, составляют до 60%. Учитывая это, чтобы получить нужную норму йода, ребенок должен съедать в день почти по 300 грамм трески (содержание до термической обработки — 130 мкг йода на 100 гр).

Способ 2

Включить в детский рацион питание «Smart Kid®» («Умный ребенок®») с гелеобразным продуктом из бурых водорослей (ламинарии), богатым йодом. В каждой порции (90 грамм) — дневная норма йода, необходимого ребенку и комплекс более чем из 140 полезных веществ морских водорослей.

Детское питание «Smart Kid® (Умный ребенок®) получило экспертное заключение ФГБУН 'ФИЦ питания и биотехнологии», официально зарегистрировано в России и Евросоюзе, поставляется в 37 стран.

Плюсы

  • Единственное питание с гидролизатом ламинарии, богатой йодом
  • В ламинарии содержится более 140 полезных веществ: витамины, минералы, микро-и макроэлементы, аминокислоты, полезные полисахариды — все, что необходимо растущему детскому организму
  • Безопасный органический йод — молекула йода связана с органической молекулой (полисахаридом или аминокислотой), что повышает ее усвояемость.
  • Без сахара — в составе только натуральное фруктовое пюре: яблоко, груша, банан
  • 100% натуральный продукт

Минусы

  • Рекомендовано для детей от 3 лет и старше.
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