Специалисты рассказали, что влияет на потерю внимания у детей и о способах решения проблемы

Многие мамы даже не догадываются, что причиной этого может быть снижение уровня йода в организме. В период роста детей необходимо следить за уровнем йода, так как у ребенка может снижаться концентрация внимания, он может хуже запоминать информацию и быстрее утомляться.
Как сообщает womanhit.ru, к сожалению, сниженный уровень йода в России — это проблема национального масштаба, о чем говорил в своем интервью даже министр здравоохранения РФ. Дети и их родители употребляют в 3—4 раза меньше йода, чем необходимо.
По данным исследований, опубликованных в «Русском медицинском журнале» («Способы коррекции психических нарушений у детей в йододефицитном регионе», Моллаева Н. Р., Дикевич Е. А.), даже хорошо успевающие дети с пониженным уровнем йода, отстают от своих сверстников, не испытывающих недостатка йода:
- в сфере внимания — на 56%
- в сфере восприятия — на 30%
- в сфере тонкой моторики — на 17%
- в темпах мыслительной деятельности — на 20%
Как улучшить память, внимательность и концентрацию ребенка? Употреблять ежедневную норму йода, которая составляет:
- для детей 3—7 лет: 90—120 мкг в сутки
- для детей 7—12 лет: 150 мкг в сутки
Каким же способом повысить уровень йода в организме ребенка? Выбрать подходящий режим питания.
Способ 1
Увеличить содержание морепродуктов и морской рыбы в рационе ребенка. Больше всего йода — в нежирной рыбе с белым мясом: треске, пикше или сайде. Почему лучше начать с рыбы? К ней дети относятся терпимо — в отличие, скажем, от мидий или устриц.
Плюсы
- Приемлемая стоимость
- Натуральный продукт
Минусы
- Потери йода при приготовлении любого продукта, богатого этим микроэлементом, составляют до 60%. Учитывая это, чтобы получить нужную норму йода, ребенок должен съедать в день почти по 300 грамм трески (содержание до термической обработки — 130 мкг йода на 100 гр).
Способ 2
Включить в детский рацион питание «Smart Kid®» («Умный ребенок®») с гелеобразным продуктом из бурых водорослей (ламинарии), богатым йодом. В каждой порции (90 грамм) — дневная норма йода, необходимого ребенку и комплекс более чем из 140 полезных веществ морских водорослей.
Детское питание «Smart Kid® (Умный ребенок®) получило экспертное заключение ФГБУН 'ФИЦ питания и биотехнологии», официально зарегистрировано в России и Евросоюзе, поставляется в 37 стран.
Плюсы
- Единственное питание с гидролизатом ламинарии, богатой йодом
- В ламинарии содержится более 140 полезных веществ: витамины, минералы, микро-и макроэлементы, аминокислоты, полезные полисахариды — все, что необходимо растущему детскому организму
- Безопасный органический йод — молекула йода связана с органической молекулой (полисахаридом или аминокислотой), что повышает ее усвояемость.
- Без сахара — в составе только натуральное фруктовое пюре: яблоко, груша, банан
- 100% натуральный продукт
Минусы
- Рекомендовано для детей от 3 лет и старше.