Средний чек россиян в магазинах уменьшился до двухлетнего минимума

Средний чек россиян в магазинах составил 500 рублей. Он уменьшается четвертый месяц и опустился до двухлетнего минимума, выяснил «Ромир». Эксперты считают, что в 2019 году ситуация может стать еще хуже из-за повышения НДС, сообщила «Российская газета».

По сравнению с июлем прошлого года средний чек уменьшился на 7 рублей или 1,5%. Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал весной 2016 года: в марте средний чек составлял 491 рубль.

Индекс среднего чека снизился в семи из восьми федеральных округов и почти во всех типах торговых точек.

В Сибири показатель сократился на 4% (до 409 рублей), в Поволжье — на 3,7% (до 415 рублей), на Урале — на 1,8% (до 436 рублей).

Сильнее всего показатель в июле уменьшился в краях и областях в Южном федеральном округе — на 7,6%, до 423 рублей. На Дальнем Востоке чек снизился на 7,5% (до 442 рублей), в Северо-Западном округе — на 7,4% (до 564 рублей).

В Центральном федеральном округе чек почти остался на прежнем уровне — минус 0,3%. Значение чека — 599 рублей, что выше, чем в целом по стране.

Исключение — республики Северо-Кавказского округа. Здесь средний чек в июле вырос — более чем на 15%, до 681 рубля. Даже в двух столицах средний чек покупок ниже, и тренд — на снижение. В Москве средний чек в июле по сравнению с июнем сократился на 1,2%, до 677 рублей, в Санкт-Петербурге — на 7%, до 636 рублей.

Средний чек в гипермаркетах России по сравнению с июнем упал на 9%, в супермаркетах он снизился на 4,8%, в дискаунтерах — на 3,4%. Однако чек в ларьках и небольших магазинах традиционной торговли в июле увеличился на 1,7%.

Снижение среднего чека объясняется сокращением реальных доходов населения. По данным Росстата, в июле реальные доходы и реальная зарплата снизились на 4,7 и 7,3% соответственно. При этом кредитов россияне стали брать больше. За первые 6 месяцев 2018 года банки выдали гражданам на 12% кредитов больше, чем за такой же период прошлого года.