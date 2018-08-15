Станции СГК на Алтае нарастили производство электроэнергии на фоне общего спада в энергосистеме региона

Барнаульский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Бийская ТЭЦ Сибирской генерирующей компании по итогам января-июля текущего года нарастили объем производства электроэнергии. Станции произвели на 31,4% ресурса больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом выработка электроэнергии энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай сократилась на 1,9%.

Три ТЭЦ суммарно произвели 2834,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Заметный рост производства обусловлен вхождением в структуру СГК Бийской ТЭЦ. Учет производства электроэнергии этой станцией в составе Алтайского филиала СГК ведется с апреля. Однако даже без учета объема электроэнергии, произведенной этим источником, электростанции Алтайского филиала в сравнении с прошлым годом увеличили выработку на 5,5% - до более чем 2276 млн кВт-ч.

Так Барнаульская ТЭЦ-2 произвела более 650,9 млн кВт-ч ресурса, Барнаульская ТЭЦ-3 — 1625 млн кВт-ч, а Бийская ТЭЦ — 558,2 млн кВт-ч.

По итогам работы в июле станции также нарастили объем производства электроэнергии. Энергетики произвели 317,9 кВт-ч ресурса — на 61,4% больше, чем в июле 2017 года.

Несмотря на то, что на двух крупнейших станциях — Барнаульской ТЭЦ-3 и Бийской ТЭЦ — в капитальном ремонте находятся два турбогенератора, энергетики смогли обеспечить производство необходимого региону объема электроэнергии.