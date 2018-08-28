«Страх надо оставлять дома». Как работают единственные в Барнауле газовики-спасатели

«Просим посторонних отойти за ограждение», — говорит в мегафон Игорь Шлапак, мастер аварийно-диспетчерской службы (АДС) компании «Газпром газораспределение Барнаул». Он с бригадой устраняет утечку газа на ул. А.Петрова. От того, как мастер с бригадой справятся со своей задачей, зависит безопасность людей и зданий в округе.

«Переполох» на Солнечной поляне

Около газорегуляторного пункта на ул. А. Петрова в поселке Солнечная поляна останавливается автомобиль АДС с «мигалками». Из него выбегают два человека в спецодежде, достают из багажного отсека оборудование, надевают противогазы и устремляются к газопроводу. С газоанализатором они за минуту находят место утечки газа и еще через пару минут накладывают на поврежденную трубу бандаж.

Миссия выполнена: риск взрыва сведен к нулю. В течение суток к газопроводу приедут другие газовики и все отремонтируют. А бригада АДС поедет на другие срочные вызовы.

К счастью, взрыва на газопроводе жителям Солнечной поляны можно было не опасаться: выезд газовиков был тренировочный.

В запасе только 5 минут

Летом в АДС ежедневно поступают около десятка звонков. Чаще всего обращаются те, кто учуял в доме или на улице «запах газа» (на самом деле газ не пахнет, но в него добавляют одорант, чтобы человек мог почувствовать неладное). Зимой в отопительный сезон таких звонков в несколько раз больше. Сидеть на месте не удается практически никогда: АДС обслуживает более 60 тыс. абонентов г. Барнаула.

Диспетчер инструктирует позвонившего, как ему действовать (не зажигать огонь, проветрить помещение, перекрыть краны, предупредить соседей и т.д.) и передает сообщение дежурной бригаде.

В АДС всегда дежурят два экипажа. В каждом по два слесаря (один из них еще и водитель). На самые сложные и опасные вызовы с ними едет мастер. На сборы — всего 5 минут. Когда счет идет на минуты, водитель включает проблесковые маячки. На месте выясняют, что произошло, огораживают территорию, выводят посторонних из опасной зоны и оперативно решают проблему.

Впрочем, так действовать приходится не всегда. Часто выясняется, что звонивший принял за газ какой-то другой запах. Это та ошибка, за которую никто плохого слова не скажет: бдительность превыше всего.

Рабочие будни барнаульских газовиков-спасателей Дмитрий Лямзин

«Только потом понимаешь , как опасно было»

Свои АДС есть далеко не у всех газовых компаний в Барнауле. А профессионального аварийно-спасательного формирования нет больше ни у кого, кроме компании «Газпром газораспределение Барнаул» (Лицензия № 16/2—2−402 от 20.12.17 г. )

Это значит, что сотрудники АДС проходят обучение в центре подготовки газоспасателей и аттестацию в комиссии Минэнерго г Москвы. Их привлекают к ежегодным масштабным учениям, где взаимодействие отрабатывают все службы города: полиция, скорая помощь, пожарные, специалисты водоканала и т.д.

Помимо этого бригады АДС регулярно тренируются самостоятельно. Есть 17 сценариев действий на вызовах (в зависимости от происшествия — взрыв, пожар, утечка газа и т. д.). Каждый из этих сценариев специалисты отрабатывают два раза в год. Получается, ежемесячно по 2−3 тренировочных выезда.

Это важно: отработанные до автоматизма действия жизненно важны в экстремальные минуты. А они, к сожалению, случаются.

Рабочие будни барнаульских газовиков-спасателей Дмитрий Лямзин

Игорь Шлапак,

мастер АДС:

Иногда возвращаешься с подобного вызова, пьешь чай, а в голове прокручиваешь произошедшее. И только тогда понимаешь, как это было опасно. А в тот момент ты этого даже не осознавал, действовал на автомате. Наша работа рискованная, но страх надо оставлять дома. Иначе не справишься и не сумеешь спасти людей.

Факт

Аварийно-диспетчерская служба появилась в компании «Газпром газораспределение Барнаул» в 2002 году. Большинство ее сотрудников работают с момента основания подразделения.

Цифра

Содержание аварийной службы дело весьма затратное. На ее поддержку в соответствии с регламентом в год уходит порядка 3 миллионов рублей.

Рабочие будни барнаульских газовиков-спасателей Дмитрий Лямзин

Справка

«Газпром газораспределение Барнаул» — крупнейшая организация в Алтайском крае, которая строит, обслуживает газораспределительные сети и производит транспортировку природного газа от газораспределительных станций до конечных потребителей. В структуру компании входит управление по эксплуатации газопроводов, состоящее из 10 газовых участков. На предприятии трудится более 600 человек.