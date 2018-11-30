Студия 4hands в Барнауле закрылась: это правда?

Ногтевая студия 4hands в Барнауле в течение двух недель не принимала посетителей. Мы выяснили, с чем это связано. Дело в том, что студия обновила интерьер, и уже 1 декабря клиенты смогут оценить его по достоинству на праздничном открытии.

Две недели салон 4hands был на реконструкции. За это время для удобства клиентов и мастеров изменили эргономику студии. Кроме того, сделали цветовую палитру интерьера нежнее, добавили декоративных элементов. В общем, приложили все усилия, чтобы красота была везде: и на ногтях довольных клиентов, и в обстановке вокруг.

Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands Обновленная студия 4hands в Барнауле. Источник: Студия 4hands

Обновление интерьера приурочено к 4-х летию студии 4hands. В салоне рассказали, что праздничное открытие запланировано на 1 декабря. Гостей 4hands в этот день ждут напитки и пирожные, конкурсы и подарки* от партнеров и друзей студии, а также профессиональный маникюр и педикюр от одних из лучших мастеров города.

Это обновление — важный шаг для нас. Необычным, дизайнерским ремонтом мы хотим порадовать клиентов и поблагодарить их за то, что уже несколько лет выбирают нас", — рассказали в студии 4hands.

Узнать подробнее о праздничном открытии, а также записаться к мастерам на идеальный маникюр и педикюр можно в Instagram студии 4hands.

*Срок проведения акции 01.12.18