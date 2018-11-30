Студия 4hands в Барнауле закрылась: это правда?

Две недели салон 4hands был на реконструкции. За это время для удобства клиентов и мастеров изменили эргономику студии. Кроме того, сделали цветовую палитру интерьера нежнее, добавили декоративных элементов. В общем, приложили все усилия, чтобы красота была везде: и на ногтях довольных клиентов, и в обстановке вокруг.
Обновление интерьера приурочено к 4-х летию студии 4hands. В салоне рассказали, что праздничное открытие запланировано на 1 декабря. Гостей 4hands в этот день ждут напитки и пирожные, конкурсы и подарки* от партнеров и друзей студии, а также профессиональный маникюр и педикюр от одних из лучших мастеров города.
Это обновление — важный шаг для нас. Необычным, дизайнерским ремонтом мы хотим порадовать клиентов и поблагодарить их за то, что уже несколько лет выбирают нас", — рассказали в студии 4hands.
Узнать подробнее о праздничном открытии, а также записаться к мастерам на идеальный маникюр и педикюр можно в Instagram студии 4hands.
Адрес: Ленина проспект, 78
Тел. +7 (3852) 58-10-62
Тел. +7−983−548−10−62
Сайт: barnaul-lp.4hands.ru
Инстаграм: @4hands_barnaul
*Срок проведения акции 01.12.18